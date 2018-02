[{"available":true,"c_guid":"df734baf-2234-44f3-aa10-29da35ed9ff8","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rendszerváltás utáni magyar filmgyártás egyik bombasikerének második folytatásában a bájnak semmi keresnivalója: Herendi Gábor rendezése kiváló színészeiből magukból kiforduló celebeket csinál, akik mintha nem is akarnák elhinni, hogy amit elvállaltak, az bizony tényleg mókás. Mert nem is az. 