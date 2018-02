[{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Lázadnak a szülők a menzaételek ellen egy I. kerületi iskolában, Zuglóban pedig sorra mondják le az előfizetéseket. Mindkét önkormányzat területén a Hungast szolgálja fel az ebédet. A vállalkozás a közétkeztetési piac egyik dinamikusan fejlődő, fideszes kötődésű cége. A jól dokumentált panaszok ellenére a Hungast egyre-másra nyeri a közbeszerzéseket.","shortLead":"Lázadnak a szülők a menzaételek ellen egy I. kerületi iskolában, Zuglóban pedig sorra mondják le az előfizetéseket...","id":"20180214_slejmfozelek_zselekrumpli_kozetkeztetes_fidesz_hungast_menza_szulok_panasz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5889f5-82d7-47f2-933e-a8081984ad7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_slejmfozelek_zselekrumpli_kozetkeztetes_fidesz_hungast_menza_szulok_panasz","timestamp":"2018. február. 14. 06:30","title":"Slejmfőzelék ellen lázadnak a szülők, ám a fideszes hátterű cég szépen hízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428e431-87e7-4163-9cc0-b0299bd73587","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dohányzás visszaszorítására létrejött francia állami testület (CNCT) hivatalos bűnügyi feljelentést tett „az emberi élet és egészség veszélyeztetése miatt” a világ négy nagy dohánycégének francia leányvállalatai ellen. ","shortLead":"A dohányzás visszaszorítására létrejött francia állami testület (CNCT) hivatalos bűnügyi feljelentést tett „az emberi...","id":"20180213_Csalnak_a_hivatalos_tesztekkel_a_cigarettagyartok_A_negy_megvadolt_nagy_egyelore_hallgat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1428e431-87e7-4163-9cc0-b0299bd73587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8091857-ce79-4c90-aae1-da41f2eb0f01","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Csalnak_a_hivatalos_tesztekkel_a_cigarettagyartok_A_negy_megvadolt_nagy_egyelore_hallgat","timestamp":"2018. február. 13. 12:06","title":"Csalnak a hivatalos tesztekkel a cigarettagyártók? A négy megvádolt „nagy” egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb00d9f-b1cd-4863-a7d6-51974c0444a5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Három év börtönre ítélte a bíróság Franciaország egykori költségvetési miniszterét, mert húsz éven át adót csalt. Jérome Cahuzac exminiszter nem akar börtönbe menni, ezért hétfőn kezdődik fellebbezési ügye a bíróság előtt.","shortLead":"Három év börtönre ítélte a bíróság Franciaország egykori költségvetési miniszterét, mert húsz éven át adót csalt...","id":"20180212_Bortonbe_megye_az_adocsalo_miniszter_Igeny_az_volna_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb00d9f-b1cd-4863-a7d6-51974c0444a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d90f1b-f127-487f-b87f-6c6b2c0149ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_Bortonbe_megye_az_adocsalo_miniszter_Igeny_az_volna_ra","timestamp":"2018. február. 12. 12:35","title":"Börtönbe megy-e az adócsaló miniszter? Igény, az volna rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az emelkedő árfolyamok felbátorították a befektetőket.","shortLead":"Az emelkedő árfolyamok felbátorították a befektetőket.","id":"20180214_Megugrott_a_forgalom_tavaly_a_brokercegeknel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab13f44-2887-471b-9daa-157b9bb14d91","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Megugrott_a_forgalom_tavaly_a_brokercegeknel","timestamp":"2018. február. 14. 09:42","title":"Megugrott a forgalom tavaly a brókercégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0ba58-fd13-403d-a2ea-1d3e8432cff0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy japán rövidpályás gyorskorcsolyázó szervezetében mutattak ki tiltott teljesítményfokozót.","shortLead":"Egy japán rövidpályás gyorskorcsolyázó szervezetében mutattak ki tiltott teljesítményfokozót.","id":"20180212_megvan_az_olimpia_elso_doppingos_bukasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da0ba58-fd13-403d-a2ea-1d3e8432cff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fed78fa-8e86-4248-8fc2-580fb33127f0","keywords":null,"link":"/sport/20180212_megvan_az_olimpia_elso_doppingos_bukasa","timestamp":"2018. február. 12. 22:10","title":"Megvan az olimpia első doppingos bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ee15e4-dcab-421e-a509-0da7873edf87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"\"Bármilyen alkunak még a látszatát is kerülni kell Orbán rendszerével.\"","shortLead":"\"Bármilyen alkunak még a látszatát is kerülni kell Orbán rendszerével.\"","id":"20180213_Maris_visszakozott_Elo_Norbert_megsem_vesz_nyomott_aron_ingatlant_a_XI_kerulettol_a_DK_kepviseloje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ee15e4-dcab-421e-a509-0da7873edf87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fb8b3d-6d20-4f52-9006-b2750cd86855","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Maris_visszakozott_Elo_Norbert_megsem_vesz_nyomott_aron_ingatlant_a_XI_kerulettol_a_DK_kepviseloje","timestamp":"2018. február. 13. 13:15","title":"Máris visszakozott Élő Norbert: mégsem vesz nyomott áron ingatlant a XI. kerülettől a DK képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó szabályok betartását vizsgálják.","shortLead":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást...","id":"20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839e91c3-521b-4ff1-9f47-4c063ac6f0cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","timestamp":"2018. február. 14. 06:20","title":"Itt a NAV Valentin-napi meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több problémás szerződést is talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója – ezzel magyarázza, hogy most elküldhették.","shortLead":"Több problémás szerződést is talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója – ezzel magyarázza, hogy most elküldhették.","id":"20180213_Furcsa_szerzodeseket_talalt_a_miskolci_korhaz_levaltott_igazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f82f3-417b-4dd5-a090-22f5493722bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Furcsa_szerzodeseket_talalt_a_miskolci_korhaz_levaltott_igazgatoja","timestamp":"2018. február. 13. 07:57","title":"Furcsa szerződéseket talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]