[{"available":true,"c_guid":"88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nils Muiznieks, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa csütörtöki közleményében aggodalmát fejezte ki a Stop Soros törvénycsomag tervezett bevezetésével kapcsolatban, amely véleménye szerint tovább súlyosbítja a szabadságjogok helyzetét Magyarországon.","shortLead":"Nils Muiznieks, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa csütörtöki közleményében aggodalmát fejezte...","id":"20180215_Nekiment_a_Stop_Sorosnak_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2596cc94-4aed-4a92-ab84-12542775973c","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Nekiment_a_Stop_Sorosnak_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2018. február. 15. 11:55","title":"Nekiment a Stop Sorosnak az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356c89f8-f4f9-40f3-a5b8-c905c4db1cdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem készül el határidőre. Tudni már lehetett, be csak most jelentették. ","shortLead":"Nem készül el határidőre. Tudni már lehetett, be csak most jelentették. ","id":"20180214_hivatalosan_is_megcsusztak_a_diosgyori_stadionnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356c89f8-f4f9-40f3-a5b8-c905c4db1cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7429b08d-7458-4500-bc96-1fb798096418","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_hivatalosan_is_megcsusztak_a_diosgyori_stadionnal","timestamp":"2018. február. 14. 15:59","title":"Hivatalosan is megcsúsztak a 14 milliárdos diósgyőri stadionnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az emelkedő árfolyamok felbátorították a befektetőket.","shortLead":"Az emelkedő árfolyamok felbátorították a befektetőket.","id":"20180214_Megugrott_a_forgalom_tavaly_a_brokercegeknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab13f44-2887-471b-9daa-157b9bb14d91","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Megugrott_a_forgalom_tavaly_a_brokercegeknel","timestamp":"2018. február. 14. 09:42","title":"Megugrott a forgalom tavaly a brókercégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5520e0-324c-4cc2-b7c8-4ee5d56ccbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OLAF jelentése csak \"véleményjelentés\", és az ott dolgozóknak is lehetnek politikai elfogultságaik - bár ez a 4-es metró ügyében fel sem merült. Nem lépünk ki az ENSZ-féle migrációs tárgyalássorozatból, viszont egyre jobban megéri napelemparkot létesíteni földműveseknek. A Kormányinfón Lázár hangja elcsuklott, Kovács Zoltán majdnem kivezettetett egy külföldi újságírót, aki később sem kérdezhetett. Lázár biztos abban, hogy a Fidesz nyeri a választásokat, és nem lát abban gondot, hogy Homolya Róbert és baráti köre még mindig ezer szállal kötődnek a magyar közbeszerzésekhez. ","shortLead":"Az OLAF jelentése csak \"véleményjelentés\", és az ott dolgozóknak is lehetnek politikai elfogultságaik - bár ez a 4-es...","id":"20180215_ELIOS_Stop_Soros_es_ami_szem_szajnak_ingere__itt_a_109_Kormanyinfo_percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5520e0-324c-4cc2-b7c8-4ee5d56ccbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f93f0b8-8428-4d6c-a3f9-414ae123401a","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_ELIOS_Stop_Soros_es_ami_szem_szajnak_ingere__itt_a_109_Kormanyinfo_percrol_percre","timestamp":"2018. február. 15. 13:50","title":"Csak véleménye van az amúgy esetlegesen elfogult OLAF-nak - ez volt a 109. Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza.","shortLead":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában...","id":"20180215_Jordan_Adel_Apukam_nem_latja_bennem_a_szinesznot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5de63e0-9435-4cd7-a135-9066b1a8fcd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Jordan_Adel_Apukam_nem_latja_bennem_a_szinesznot","timestamp":"2018. február. 15. 14:23","title":"Jordán Adél: Apukám nem látja bennem a színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi áll a gyöngyösi szocialista önkasztrálás hátterében? Hogyan kerül a képbe Fodor Gábor mérhetetlen támogatottságú pártja? Ki lesz az újabb balos bénázás haszonélvezője? Ennek jár utána a HVG legfrissebb száma.","shortLead":"Mi áll a gyöngyösi szocialista önkasztrálás hátterében? Hogyan kerül a képbe Fodor Gábor mérhetetlen támogatottságú...","id":"20180214_palyatakaritas_jon_a_vona_gyongyos_hiesz_hetilap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41f1bd9-9f60-4674-bdb0-b836027332e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_palyatakaritas_jon_a_vona_gyongyos_hiesz_hetilap","timestamp":"2018. február. 14. 17:41","title":"Pályatakarítás: jön a Vona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f0d887-e20f-4b3d-86e1-399ebad5303b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nap alatt tekintélyt parancsoló nézőszámot produkált a film.","shortLead":"Egy nap alatt tekintélyt parancsoló nézőszámot produkált a film.","id":"20180215_Repulorajtot_vett_a_Valami_Amerika_3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f0d887-e20f-4b3d-86e1-399ebad5303b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b435f-2c9d-4552-8067-f6e55b2f2eda","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Repulorajtot_vett_a_Valami_Amerika_3","timestamp":"2018. február. 15. 14:40","title":"Repülőrajtot vett a Valami Amerika 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad1dc2c-9021-4bd9-9472-4bf2c54520ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros így, Soros úgy, migránsok így, migránsok úgy, Brüsszel így, Brüsszel úgy – Orbán szerint az ellenzéktől gyűlöletkampányra lehet számítani. ","shortLead":"Soros így, Soros úgy, migránsok így, migránsok úgy, Brüsszel így, Brüsszel úgy – Orbán szerint az ellenzéktől...","id":"20180215_Kamumeter_Orban_szerint_a_remenytelenseg_es_igy_az_ellenzek_gyuloletkampanyt_szit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad1dc2c-9021-4bd9-9472-4bf2c54520ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e665fb58-0479-4d31-b30a-124d5d2b6a42","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Kamumeter_Orban_szerint_a_remenytelenseg_es_igy_az_ellenzek_gyuloletkampanyt_szit","timestamp":"2018. február. 15. 09:48","title":"Kamuméter: Orbán szerint a reménytelenség (és így az ellenzék) gyűlöletkampányt szít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]