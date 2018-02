[{"available":true,"c_guid":"1bf22569-7704-4218-a483-01cf59e44de8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Július 7-én, délután kettőkor találkoznak majd a felvonulók a Városligetben, onnan indul majd a tömeg a Kossuth térre. Plagizálással vádolja az Index Tolvaly Ferencet, aki a lap állítása szerint egy angol regény 70 százalékát anélkül ültette át a magyar nyelvű regényébe, A Zsolnay-kódba, hogy az átvételt bármilyen módon is jelezte volna. Az író tagadja a plagizálást, az Indexnek viszont elsőre eléggé meggyőző bizonyítékai vannak rá. 2018. február. 14. 15:02 Egy angol regényből lophatott A Zsolnay-kód írója, Tolvaly Ferenc A jó oktatás titka, hogy a pedagógusok bizalmon alapuló emberi kapcsolatot építenek ki a diákokkal – véli Jukka Sinnemäki, a magyar kapcsolatokkal rendelkező finn pedagógus, aki elmondja, mit tanulhatnánk a finn oktatástól, és milyennek képzeli a jövő iskoláját. 2018. február. 15. 14:25 "Olyan diákokat kell nevelnünk, akikre a jó ügyekben lehet számítani" A favorit amerikai Mikaela Shiffrin nyerte a női alpesi sízők óriás-műlesikló versenyét a pjongcsangi téli olimpián. A két magyar jobb futamban reménykedett. 2018. február. 15. 07:37 Magyar sízők az olimpián: Van még min javítani Egy éveken át tartó konfliktus eredményeként szorította ki az orosz állami atomvállalat, a Roszatom a magyar tulajdonost egy olyan cégből, amely fontos szerepet játszhat majd a paksi bővítésben – derült ki a Direk36 új cikkéből, amely a 444-en jelent meg. 2018. február. 15. 07:55 Kiszorították az oroszok a magyarokat Paks II. egyik fontos cégéből Ezúttal olyan tippekkel jövünk, melyek garantáltan ki szoktak maradni az ilyenkor szokásos ajánlókból. Vagy legalábbis nem ilyen formában szerepelnek bennük. 2018. február. 14. 06:41 8 kihagyhatatlan tipp Valentin-napra ","shortLead":"Egy szennyvíztisztító is lehet szép, környezetbarát, illatos. 2018. február. 14. 11:35 Ferencvárosi sikersztori: nagyon zöld, világhírű, és semmi köze a focihoz Miskolcon is szoros volt a választás négy éve, akkor a fideszes Csöbör Katalin nyert. Most a DK-s Debreczeni Józsefé lenne a körzet, ám Fodor Zoltán lehetséges indulása nemcsak a baloldalnak fájhat. 2018. február. 14. 15:45 Miskolcon is lehet szocialista ellenfele a DK–MSZP jelöltjének