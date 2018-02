[{"available":true,"c_guid":"2dc253a2-cdc7-457c-8256-779b5211a875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hozzátartozó szerint a XVIII. kerületi gondozóban egy éve is gondot okoztak már a poloskák, de a higiéniával is baj volt. ","shortLead":"Egy hozzátartozó szerint a XVIII. kerületi gondozóban egy éve is gondot okoztak már a poloskák, de a higiéniával is baj...","id":"20180218_nemcsak_poloskaktol_szenvedhetnek_a_XVIII_keruleti_gondozo_lakoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc253a2-cdc7-457c-8256-779b5211a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a74b1d2-77ce-4a2c-9af5-2a6c5f1b4751","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_nemcsak_poloskaktol_szenvedhetnek_a_XVIII_keruleti_gondozo_lakoi","timestamp":"2018. február. 18. 20:15","title":"Nemcsak poloskáktól szenvedhetnek a XVIII. kerületi gondozó lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64cd33e-613e-45ec-a2c6-59a64f51be3e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shaolin most nem hozott jó döntést, de egyéb körülmények is közrejátszottak abban, hogy végül rosszul zárult számára a finálé a short trackesek csapatmenedzsere szerint.","shortLead":"Shaolin most nem hozott jó döntést, de egyéb körülmények is közrejátszottak abban, hogy végül rosszul zárult számára...","id":"20180218_liu_shaolin_sandor_donto_banhidi_akos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f64cd33e-613e-45ec-a2c6-59a64f51be3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad52ef10-6584-4f00-98d0-e5089a845ab6","keywords":null,"link":"/sport/20180218_liu_shaolin_sandor_donto_banhidi_akos","timestamp":"2018. február. 18. 14:50","title":"Értékelés: ha Shaolinék csak négyen lettek volna a döntőben...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","shortLead":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","id":"20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05bd0b2-d649-44de-897b-b45a4921812a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Könnyebb lesz elektromos autóhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság elégedett lehet.","shortLead":"Az adóhatóság elégedett lehet.","id":"20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b78bdba-db16-4f23-a6c7-8163c74cf691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","timestamp":"2018. február. 20. 06:21","title":"Nagy magyar siker: több házi pálinkát főztünk tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Bokros Lajos vezette Modern Magyarország Mozgalom 32 körzetben indít jelöltet, ott is, ahol a majdnem szövetséges DK-nak nagyon fájhat.","shortLead":"A Bokros Lajos vezette Modern Magyarország Mozgalom 32 körzetben indít jelöltet, ott is, ahol a majdnem szövetséges...","id":"20180220_Bokros_Lajos_raindul_a_gyoztes_Olah_Lajosra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53630c2f-63fc-49a9-862d-19e8bd209125","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Bokros_Lajos_raindul_a_gyoztes_Olah_Lajosra","timestamp":"2018. február. 20. 10:30","title":"Bokros Lajos ráindul a győztes Oláh Lajosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346a5ce6-f931-4895-b86b-871a03adef01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A furgon a 62A jelzésű villamossal ütközött össze a főváros XIV. kerületében.","shortLead":"A furgon a 62A jelzésű villamossal ütközött össze a főváros XIV. kerületében.","id":"20180219_ket_foutat_benitott_le_a_villamossal_utkozo_kisteherauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346a5ce6-f931-4895-b86b-871a03adef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219a8b8-c319-4e84-96ea-d593e4c466c3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180219_ket_foutat_benitott_le_a_villamossal_utkozo_kisteherauto","timestamp":"2018. február. 19. 10:18","title":"Két főutat bénított le a villamossal ütköző kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91c5f5d-720c-44e4-bfd1-febd8318cb03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialistákon is gúnyolódott a miniszterelnök az évértékelőjében, de úgy tűnik, Karácsony Gergely nem ki-, hanem inkább bevezeti a szocialistákat a parlamentbe. ","shortLead":"A szocialistákon is gúnyolódott a miniszterelnök az évértékelőjében, de úgy tűnik, Karácsony Gergely nem ki-, hanem...","id":"20180219_Orban_vagyait_a_tenyek_nem_tamasztjak_ala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91c5f5d-720c-44e4-bfd1-febd8318cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb6ac4-268d-468e-a70d-5674e642d11e","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Orban_vagyait_a_tenyek_nem_tamasztjak_ala","timestamp":"2018. február. 19. 16:10","title":"Orbán vágyait a számok nem támasztják alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migráns? Bevándorló? Menekült? A vajdsági származású színésznek, Molnár Áronnak, azaz NoÁrnak elege lett a fogalmi zűrzavarból és elrappelte a különbséget Romhányi-díjas rímekkel tűzdelve.\r

\r

","shortLead":"Migráns? Bevándorló? Menekült? A vajdsági származású színésznek, Molnár Áronnak, azaz NoÁrnak elege lett a fogalmi...","id":"20180220_A_migrans_Puskasrol_es_Teller_Ederol_enekel_NoAr","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd6835b-0807-4125-99e1-c3dd0efe8e06","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_A_migrans_Puskasrol_es_Teller_Ederol_enekel_NoAr","timestamp":"2018. február. 20. 11:11","title":"Puskás a leghíresebb migráns – rappeli NoÁr, hogy mindenki megértse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]