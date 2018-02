[{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Marsi napban számolva több mint ötezer, Földiben számolva még ennél is több napja landolt a vörös bolygón az Opportunity robot.","shortLead":"Marsi napban számolva több mint ötezer, Földiben számolva még ennél is több napja landolt a vörös bolygón...","id":"20180220_opportunity_marsjaro_5000_mars_nap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e183e39-ab5e-4b3c-9103-15d26d307039","keywords":null,"link":"/tudomany/20180220_opportunity_marsjaro_5000_mars_nap","timestamp":"2018. február. 20. 12:03","title":"5003. Mars-napját tölti ma a bolygón az Opportunity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a sok kampányesemény, a pártok támogatottságában nem tükröződik ez, derül ki a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb felmérésből.","shortLead":"Hiába a sok kampányesemény, a pártok támogatottságában nem tükröződik ez, derül ki a ZRI Závecz Research Intézet...","id":"20180220_Karacsony_Gergely_eddig_nem_valtotta_meg_a_vilagot_az_MSZPnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1b6fa-167b-4144-92cb-f39ad48b3a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Karacsony_Gergely_eddig_nem_valtotta_meg_a_vilagot_az_MSZPnel","timestamp":"2018. február. 20. 12:03","title":"Karácsony Gergely eddig nem váltotta meg a világot az MSZP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef025a45-7132-446b-8ef6-22a468d2056f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvodások kérdéseire válaszolt az egykori Oasis-énekes, aki manapság szólóban nyomul. Nem hazudtolta meg önmagát.","shortLead":"Óvodások kérdéseire válaszolt az egykori Oasis-énekes, aki manapság szólóban nyomul. Nem hazudtolta meg önmagát.","id":"20180220_Liam_Gallagher_A_rocksztar_az_ablakon_at_nezi_a_felhos_eget_es_hatalmasakat_fingik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef025a45-7132-446b-8ef6-22a468d2056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8108dac-38db-4050-95b6-f6b3338014ce","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Liam_Gallagher_A_rocksztar_az_ablakon_at_nezi_a_felhos_eget_es_hatalmasakat_fingik","timestamp":"2018. február. 20. 16:57","title":"Liam Gallagher: A rocksztár az ablakon át nézi a felhős eget, és hatalmasakat fingik (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartja be a kormánypárt, de több más párt sem az információvédelmi hivatal ajánlásait a párthonlapok és az adatkezelés tekintetében. Aki a Fideszbe akar lépni, biztonsági kockázatnak teszi ki magát.\r

Ehhez az kellett, hogy a hvg.hu megírja, hogyan hurcolják a betegeket egy csúszós rámpán a hidegben.

Kapitulál a kórház: a botrány miatt rögtön lett betegbarát megoldás a CT-re
2018. február. 22. 09:10

A Photos Companion nevű alkalmazással nemcsak az androidos eszközöket, de az iPhone-okat és az iPadeket is kényelmesen, gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni a windowsos számítógépekkel.

Önnek is jól jöhet: a Microsoft ingyenes programjával egyszerűen küldhet át fotókat telefonjáról a gépére
2018. február. 22. 09:03

Bár az idei MWC-n mindenképpen a Galaxy S9-ek viszik el a show-t, a dél-koreai gyártó egy másik csúcskategóriás eszközzel is kirukkolhat, méghozzá egy tablettel.

Kiszivárgott: az eddigi legütősebb tabletet mutathatja be az MWC-n a Samsung
2018. február. 20. 19:01

Bemutatjuk egy nemzetközi, szüléssel kapcsolatos fotópályázat nyerteseit. A képek az otthonszülés és a szoptatás intim közegét, a császáros szülés első pillanatait ragadják meg, a vajúdásról készült fotókon pedig szinte érezzük a hosszúra nyúló, fájdalmas perceket. Meghökkentő fotók mesélnek a szülés minden fájdalmáról és gyönyörűségéről
2018. február. 21. 17:38