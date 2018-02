[{"available":true,"c_guid":"7daea47b-d231-4151-b894-6048f6348c4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) doppingvétség miatt megfosztotta bronzérmétől az orosz Alekszandr Kruselnyickijt és Anasztaszija Brizgalovát, akik curling vegyespárosban lettek harmadikok.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) doppingvétség miatt megfosztotta bronzérmétől az orosz Alekszandr Kruselnyickijt...","id":"20180222_bukta_az_ermet_a_doppingos_orosz_curlinges","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7daea47b-d231-4151-b894-6048f6348c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361bd46c-fc7b-43d2-92ba-e318c8e90718","keywords":null,"link":"/sport/20180222_bukta_az_ermet_a_doppingos_orosz_curlinges","timestamp":"2018. február. 22. 09:36","title":"Bukta az érmét a doppingos orosz curlinges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","shortLead":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","id":"20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536dee16-07ee-41a3-85d4-65a096886052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","timestamp":"2018. február. 21. 04:01","title":"Instant karma: bosszút akart állni a sofőr a BMW-sen, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfd51a-1b51-4aab-bde8-97527af9d362","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész 74 éves volt.","shortLead":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész 74 éves volt.","id":"20180222_Meghalt_Tahi_Toth_Laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17dfd51a-1b51-4aab-bde8-97527af9d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9567b2-545f-4606-ab95-1c294a94cf5f","keywords":null,"link":"/kultura/20180222_Meghalt_Tahi_Toth_Laszlo","timestamp":"2018. február. 22. 15:49","title":"Meghalt Tahi Tóth László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök hiányolja az elődje, Barack Obama kormányzata elleni nyomozást az elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozás ügyében.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hiányolja az elődje, Barack Obama kormányzata elleni nyomozást az elnökválasztási...","id":"20180221_Orosz_beavatkozas_Trump_hianyolja_az_Obama_elleni_nyomozast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ff440a-c7fd-49e9-b575-64adab0943d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180221_Orosz_beavatkozas_Trump_hianyolja_az_Obama_elleni_nyomozast","timestamp":"2018. február. 21. 21:00","title":"Orosz beavatkozás: Trump hiányolja az Obama elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Történet a közösségi oldalról, amelyről az elmúlt két évben szinte hetente derült ki valami befolyásolással kapcsolatos visszaélés. A Wired újságírói márciusi címlapsztorijuk elkészítéséhez 51 egykori és jelenlegi Facebook-alkalmazottal beszéltek. ","shortLead":"Történet a közösségi oldalról, amelyről az elmúlt két évben szinte hetente derült ki valami befolyásolással kapcsolatos...","id":"20180221_Hol_romlott_el_a_Facebook_Es_mire_keszul_most_Zuckerberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5cd15-f6c0-427f-9ca1-5980853ab139","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180221_Hol_romlott_el_a_Facebook_Es_mire_keszul_most_Zuckerberg","timestamp":"2018. február. 21. 17:30","title":"Hol romlott el a Facebook? És mire készül most Zuckerberg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megihlette a Valentin-nap a Központi Statisztikai Hivatalt, szép illusztrációt készítettek a házasságok számáról. Összeadni viszont elfelejtették a hónapokat.","shortLead":"Megihlette a Valentin-nap a Központi Statisztikai Hivatalt, szép illusztrációt készítettek a házasságok számáról...","id":"20180221_A_nagy_honap_santit_a_KSH_statisztikaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a76394a-9987-481d-b946-9a9e3aa1990d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_A_nagy_honap_santit_a_KSH_statisztikaja","timestamp":"2018. február. 21. 11:51","title":"„A nagy hónap”: sántít a KSH statisztikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ec552e-dc19-43c9-bbfa-ca0ca9cb2ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balog Zoltán ígérete szerint a két forintot kedden persze meg is kapta \"munkabér-átutalásként\". ","shortLead":"Balog Zoltán ígérete szerint a két forintot kedden persze meg is kapta \"munkabér-átutalásként\". ","id":"20180221_Nem_eliras_2_forintos_beremelest_kapott_egy_apolo_a_kormanytol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ec552e-dc19-43c9-bbfa-ca0ca9cb2ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b18050b-2448-4e59-b5f2-6de477aea44c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_Nem_eliras_2_forintos_beremelest_kapott_egy_apolo_a_kormanytol","timestamp":"2018. február. 21. 05:40","title":"Nem elírás: 2 forintos béremelést kapott egy ápoló a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számítások szerint egy átlagos út körülbelül 10 százalékkal lenne drágább az emelés után. ","shortLead":"A számítások szerint egy átlagos út körülbelül 10 százalékkal lenne drágább az emelés után. ","id":"20180222_Itt_vannak_az_arak_700_forintos_alapdijat_akarnak_a_taxisok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cb2c0-a0b1-452c-90e5-706d135522f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Itt_vannak_az_arak_700_forintos_alapdijat_akarnak_a_taxisok","timestamp":"2018. február. 22. 13:38","title":"Itt vannak az árak: 700 forintos alapdíjat akarnak a taxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]