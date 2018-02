[{"available":true,"c_guid":"ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint a hódmezővásárhelyi választás tanulsága, hogy koordinálni kell az LMP-vel is. A Jobbikkal való együttműködést Gyurcsány az elmúlt 8 év legösszetettebb és legbonyolultabb dilemmának tartja.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint a hódmezővásárhelyi választás tanulsága, hogy koordinálni kell az LMP-vel is. A Jobbikkal való...","id":"20180226_gyurcsany_jobbik_hodmezovasarhely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6445f6a7-fcde-45b2-b3fa-1a2f00a8f272","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_gyurcsany_jobbik_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 26. 13:39","title":"Gyurcsány: \"Most nem működünk együtt a Jobbikkal, de nem tudom, hogy változik-e az álláspont\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4807a0-9c52-4427-8fb3-3598ca8e69c8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Fiatal magyar innovátorok több száz induló közül a harmadik helyet szerezték meg a Microsoft nemzetközi versenyén. ","shortLead":"Fiatal magyar innovátorok több száz induló közül a harmadik helyet szerezték meg a Microsoft nemzetközi versenyén. ","id":"20180225_Magyar_diakok_a_vilag_elvonalaban_innovacios_siker_a_rak_elleni_harcban_rientiq","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4807a0-9c52-4427-8fb3-3598ca8e69c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54f658-63ca-42a1-b029-d3d0b31c0d1a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180225_Magyar_diakok_a_vilag_elvonalaban_innovacios_siker_a_rak_elleni_harcban_rientiq","timestamp":"2018. február. 25. 10:27","title":"Magyar diákok a világ élvonalában: innovációs siker a rák elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni, hogy élőben hallhassák a Stonest.\r

\r

","shortLead":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni...","id":"20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159ba2c8-eb1c-4953-8d4d-6d19c3d25a00","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","timestamp":"2018. február. 26. 15:41","title":"Budapestre most sem jön a Rolling Stones, de azért a rajongók készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","shortLead":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","id":"20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475f2dec-dc28-49f4-8747-98dea996ef21","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","timestamp":"2018. február. 25. 17:15","title":"Márki-Zay Péter kezdhet nagyon izgulni, közel az álomhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a hvg.hu-nak azt mondta, kétszer-háromszor többet kell dolgozniuk. Itt az eredménye.","shortLead":"Orbán Viktor a hvg.hu-nak azt mondta, kétszer-háromszor többet kell dolgozniuk. Itt az eredménye.","id":"20180226_A_hodmezovasarhelyi_vereseg_utan_utcara_vezenyeltek_a_fideszeseket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0c72ae-2db8-455f-a5f7-1d8327a8637a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ee4f0-7abe-4974-bacd-7db3cfa36842","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_A_hodmezovasarhelyi_vereseg_utan_utcara_vezenyeltek_a_fideszeseket","timestamp":"2018. február. 26. 15:50","title":"A hódmezővásárhelyi vereség után utcára vezényelték a fideszeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"The Washington Post, Guardian, Fox, Bloomberg, Reuters, New York Times. Mind-mind beszámolt Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelméről, pontosabban a Fidesz-KDNP meglepő vereségéről az ottani időközi polgármester-választásról.","shortLead":"The Washington Post, Guardian, Fox, Bloomberg, Reuters, New York Times. Mind-mind beszámolt Márki-Zay Péter...","id":"20180226_vilagsajto_hodmezovasarhelyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4afed2-df94-4ac6-92c4-40a3efa2bad9","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_vilagsajto_hodmezovasarhelyrol","timestamp":"2018. február. 26. 10:16","title":"Körbeszaladt a világsajtón, hogy pofont kapott a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36f7b66-e3f3-4c9e-ab73-1baa357124c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban erősen kampányolt az atya, megnéztük, a választás napjára is tartogat-e valamit. ","shortLead":"Januárban erősen kampányolt az atya, megnéztük, a választás napjára is tartogat-e valamit. ","id":"20180225_Ma_megkegyelmezett_a_MarkiZayt_kipredikalo_plebanos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36f7b66-e3f3-4c9e-ab73-1baa357124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83c172b-eccb-4851-b50d-05bed5a6d04f","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Ma_megkegyelmezett_a_MarkiZayt_kipredikalo_plebanos","timestamp":"2018. február. 25. 12:07","title":"Ma megkegyelmezett a Márki-Zayt kiprédikáló plébános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a6326-4490-4533-9628-510789155212","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több száz fős lelkes tömeg, családtagok, barátok, szurkolók és a sajtó munkatársai fogadták vasárnap kora délután a Gyakorló Jégcsarnokban a téli olimpiáról hazatért magyar sportolókat.","shortLead":"Több száz fős lelkes tömeg, családtagok, barátok, szurkolók és a sajtó munkatársai fogadták vasárnap kora délután...","id":"20180225_Liu_Shaolin_Sandor_vegre_elmehet_moziba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a6326-4490-4533-9628-510789155212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d6190e-89d1-4814-ac13-7f8409023e29","keywords":null,"link":"/sport/20180225_Liu_Shaolin_Sandor_vegre_elmehet_moziba","timestamp":"2018. február. 25. 17:35","title":"Liu Shaolin Sándor végre elmehet moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]