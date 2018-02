2016 nyarán – néhány hónappal Leonard Cohen halála előtt – egy már nem működő torontói áramfejlesztő telep óriási csarnokában, egy karmester és egy gitáros vezetésével 1500 ember énekelte el közösen Cohen unásig feldolgozott klasszikusát, a Hallelujah-t. A szerzeményt az 1984-es megjelenése óta rongyosra használták már, Jeff Buckley-tól és Bob Dylantől kezdve Bonón és Bon Jovin át rengetegen feldolgozták, a Hallelujah betétdalként bekerült az első Shrek-filmbe, kedvence lett a zenei tehetségkutatóknak és a jégtáncosoknak egyaránt (legutóbb a pjongcsangi olimpián a kínai műkorcsolyázók építettek rá koreográfiát).

Ám hiába koptatták el és fosztották meg saját jogától, aurájától több mint harminc év alatt a dalt, Torontóban mégis valahogy visszacsempésztek a lelkéből valamit. Amit – Rufus Wainwright kanadai dalszerző-énekes vendégszereplésével – művelt az az 1500 ember a csarnokban, még magát Leonard Cohent is megmozgatta. Az akkor 82 éves énekes állítólag egy barátjának megírta egy e-mailben, hogy a kanadai óriáskórus feldolgozása végre új életet lehelt a Hallelujah-ba.

Az, hogy Cohen is említésre méltónak találta saját dala sokadik feldolgozását, két kanadai, negyvenes éveiben járó, lelkes popzenerajongó érdeme volt. Daveed Goldman és Nobu Adilman Choir!Choir!Choir! nevű projektjük keretében hozták össze a több mint ezer amatőr énekest (plusz Rufus Wainwrightot), hogy együtt elénekeljenek egyetlen számot. Közönségük nem volt, kórusuk ideiglenesen állt össze kifejezetten erre az egyetlen alkalomra, és abból a célból, hogy átéljék a közös éneklés örömét, majd ezt felvegyék videóra. A felvételt azóta több mint hat és fél millióan nézték meg a YouTube-on.

A gitáron játszó Daveed Goldman és a karmester Nobu Adilman nem először vett rá sok száz embert a közös éneklésre. Choir!Choir!Choir! nevű kórusmozgalmukkal – ők fogalmaznak így – feldolgoztak már Radiohead-számot, újraértelmezték Justin Bieber Sorryját, énekeltek a Blurtől, az R.E.M.-től, a Queentől, a spontán felálló kórusuk a Bittersweet Symphonyt sem hagyta ki a popslágerek közül, és még lenne mit sorolni.

Énekeltek közösen David Byrne-nel és Patti Smith-szel is. A Choir!Choir!Choir! 2011 óta létezik, hét év alatt pedig bőven tudott a poptörténelem ikonikus darabjaira időt és energiát fordítani. Legutóbb például a Beatlestől a Somethingot dolgozta fel.

Együtt lebegett Prince-re 1999 ember

Kanadában már mindenki ismeri őket, de sokszor kapnak meghívást az Egyesült Államokba is, az igazi nemzetközi hírnevet pedig a David Bowie emlékére megszervezett fellépésük hozta meg nekik 2016 januárjában. Egy héttel azután, hogy Bowie meghalt, Adilmanék nagyszabású tribute előadást szerveztek, hogy a torontói rajongók együtt tudjanak gyászolni. Több mint ötszáz ember énekelte az Ontariói Művészeti Galériában a Space Oddityt. A Bowie-koncert után nem sokkal meghalt Prince is, és ekkor jött a C!C!C! újabb bravúrja: a torontói Massey Hallban 1999 ember énekelte együtt a When Doves Cryt, az erről készült videó őszintén hideglelős lett. Azóta a Goldman és Adilman páros azonnal reagál, ha újabb zenei legenda távozik az élők sorából. Leonard Cohentől és Tom Pettytől is sokadmagukkal énekelve búcsúztak el.

„Együtt énekelni sok gyönyörű hanggal, ez talán leginkább a lebegés érzéséhez hasonlítható. Egészen varázslatos. Még mindig érzem ugyanazt a flow-t, mint hét évvel ezelőtt” – mondják a hvg.hu megkeresésére az alapítók, amikor kórusmozgalmuk sikerének titkáról kérdezzük őket. A C!C!C! egy spontán, alkalomról alkalomra szerveződő projekt. Heti kétszer a torontói Clinton’s nevű bárban hol 50, hol 250 ember gyűlik össze, hogy feldolgozásokat énekeljen. Leginkább a saját maguk szórakoztatására, mert az, hogy ezekről a találkozókról videó is készül, csak mellékes velejárója az örömzenélésnek. Goldman és Adilman azt mondják, hogy olyan hihetetlen ereje van ezeknek az együttléteknek, hogy bár lassan már egy évtizede csinálják, nem lehet megunni.

Daveed Goldman és Nobu Adilman © Choir!Choir!Choir!

Évekkel ezelőtt Adilman egy születésnapi buli alkalmából kérte fel a barátait, hogy énekeljenek közösen az ünnepeltnek. A dolog annyira jól sikerült, hogy a húsz résztvevő teljesen fellelkesült, és 2011-ben megint összeült énekelni. „Miután megtartottuk az első Choir!Choir!Choir!-próbánkat 2011 februárjában, mondtuk a barátainknak, hogy ezt valamikor a jövőben akár meg is ismételhetnénk. Erre mind egyszerre kiáltottak, hogy legyen inkább holnap a következő alkalom! Úgyhogy beiktattuk a heti egyszeri összejövetelünket, egy éven át ment ez így, majd áttértünk a heti kétszeri alkalomra” – mondják.

A Choir!Choir!Choir! próbáin tényleg mindenki részt vehet, aki ki akarja magából énekelni az aznapi stresszt, a bánatát vagy épp a boldogságát. Itt nincs a belépésnél meghallgatás, szólózás, nincs semmi kötelezettség, nem kell havibérletet vásárolni, a költség mindössze a kiosztott dalszövegért fizetett öt dollárból és mondjuk két sör árából áll. Még a kottaolvasáshoz sem kell érteni, Adilman azt mondja, egyáltalán nem osztanak ki kottákat. Goldman előre feldolgozza a számokat, aztán az előadó-közönséget szólamokra osztják, és már indulhat is a móka. Nem kell megfelelni senkinek, mert közönség sincsen, nem kell elegáns ruhában feszengeni a színpadon. Az egészen fiataloktól az aggastyánokig tényleg bárkit szívesen látnak.

Még az immunrendszer is erősödik tőle

„Mikor közösen énekeltek, harmóniába kerülsz a körülötted lévő emberekkel. Ez tényleg megtörténik, és úgy érzed, hogy jobban tudsz kapcsolódni a többiekhez, még akkor is, ha mind idegenek. Korábban hipszterkórusnak neveztek minket, ami nevetséges, mert semmi menő nincs abban, hogy egy kórusban énekelsz. És mégis ez életed egyik legjobb élménye!” – mondja Adilman, és ezzel rátapint a közös éneklés lényegére. A formalitást teljesen mellőző, felszabadító közös éneklésnek ugyanis csupa jótékony hatása van. Ellazít, kiegyensúlyozottabbá tesz. Adliman és Goldman szerint a kórus egy jól működő közösség, az éneklők együtt pulzálnak, támogatják egymást. Szerintük a város nagyon magányossá teheti az embert, mindenki sokat dolgozik, mindenki elfoglalt, és bár az emberek szívesen mennének közösségekbe, töltenék az estéket nagyobb társaságokban, nehéz ilyen közeget találni, főként akkor, ha kicsit már idősebb az ember. A kórus az egyik alternatív megoldás lehet az elmagányosodásra.

Hogy mennyi pozitív mellékhatása van még a közös éneklésnek, azt már csak mi tesszük hozzá. A tudomány évtizedek óta élénken foglalkozik azzal a kérdéssel, lehet-e egy kórust terápiás célokra használni, és hogy mennyiben hatékonyabb, ha zenehallgatás helyett magunk is éneklünk. Magyar nyelvű összefoglalók is elérhetők arról (például itt és itt), hogy a kórusének támogató hatásaival kik foglalkoztak eddig.

A közös éneklés a szellemi és fizikai egészség megőrzésében segít, de releváns tényező lehet a szociális készségek fejlődésének szempontjából. Egy a Journal of Applied Arts and Health nevű szaklapban megjelent 2010-es tanulmány szerint mivel a közös éneklés pozitív érzelmeket indukál, segít a depresszió kialakulásának megelőzésében. Fokozott koncentrációt kíván, ezáltal pedig bekövetkezhet a flow-élmény, nincs idő az aggódásra a napi problémákon, csökken tehát a stressz. Az ellazult állapot előidézésben segít az is, hogy éneklés közben oda kell figyelni a légzésre, kontrollálni kell azt. Az összpontosítás a légzésre alapvető eleme a meditációnak is.

Az új dalok megtanulásával a kognitív funkcióink is fejleszthetők. Ez oly annyira igaz, hogy Barkóczi Ilona és Pléh Csaba már a hetvenes években is bebizonyította, hogy az ének-zenét emelt óraszámban tanuló alsó tagozatos gyerekek jobb tanulmányi eredményeket értek el, mint az énekórákat normál óraszámban kapó diákok.

Érdekesség, hogy több kutatás szerint a csoportos éneklés még az immunrendszert is erősíti, mert ilyenkor jobban megemelkedik a nyálkahártya immunglobulin szintje, mint a passzív zenehallgatásnál. A nyálkahártya pedig az első főbb védelmi vonal a bakteriális és vírusos fertőzések ellen.

© Choir!Choir!Choir!

Adni, adni és adni

Azzal is több kutatás foglalkozott már, hogy a kórusban éneklés szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalásban. Erre a Choir!Choir!Choir! a legjobb példa. A kanadai kórusmozgalomnak szimpatikus vonása, hogy nemcsak a maguk szórakoztatására énekel, de évről évre jótékonykodik is. „Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy ott élünk, ahol, és hogy van hangunk, amit hallatni tudunk. Mindannyian folyamatosan egy adok-kapok viszonyban állunk a világgal. Tehát mindig, amikor vissza tudunk adni valamit a társadalomnak, ügyeket támogatunk, mert hisszük, hogy abból mindenki profitál” – fogalmazták meg még korábban az alapítók.

Volt, hogy szíriai menekülteknek gyűjtöttek pénzt, 40 ezer dollár adományt tudtak két család között szétosztani. 2015-ben elindították a 25 days of Charity!Charity!Charity! nevű kampányukat, amivel 50 ezer dollárt gyűjtöttek össze, és osztottak szét 25 civil szervezet között.

A kórusra épülő üzleti modell

Kanada azon szerencsés országok közé tartozik, ahol, úgy látszik, meg lehet élni egy olyan projektből, mint a Choir!Choir!Choir!. Goldman és Adilman arra a kérdésünkre, hogy teljes állásban ezzel a projekttel foglalkoznak-e, azt válaszolták, hogy jó úton haladnak efelé. Valóban mindent megtesznek, hogy a C!C!C! egy egész embert kívánó projekt legyen. Nemcsak a heti próbákat tartják meg, hanem egy kisebb, javarészt állandó tagokból álló kórussal turnéznak is Kanadában és az Egyesült Államokban. Adilman kiemeli, hogy rendszeresen tartanak a közös éneklés pozitív velejáróiról előadásokat konferenciákon, csapatépítőkön edzik meg az irodai alkalmazottak hangszálait, Goldmant és Adlimant pedig más kórusok számára is ki lehet bérelni, a két alapító szívesen vezényli le más énekkarok fellépéseit is.

A Choir!Choir!Choir!-t már többször hívták Európába is, Goldman és Adliman reméli, hogy egyszer tényleg eljön az a nap, amikor a tengerentúlon is felléphet.