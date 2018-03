Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is négy százalék alatti a munkanélküliség Magyarországon.","shortLead":"Továbbra is négy százalék alatti a munkanélküliség Magyarországon.","id":"20180227_Tortenelmi_melyponton_maradt_a_munkanelkuliseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5748c97-e668-4139-9609-513418a5fb53","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Tortenelmi_melyponton_maradt_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. február. 27. 09:18","title":"Történelmi mélyponton maradt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0ade95-ad57-47aa-9d04-58159b0cb9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sportruházatban lévő, 35 éves nőt találtak a négy és fél évvel ezelőtti gyilkosság helyszínéhez közel – az ittlakunk.hu úgy tudja, nem merült fel idegenkezűség az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Egy sportruházatban lévő, 35 éves nőt találtak a négy és fél évvel ezelőtti gyilkosság helyszínéhez közel –...","id":"20180227_Ujabb_holttestet_talaltak_Soroksaron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0ade95-ad57-47aa-9d04-58159b0cb9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dd969-3e7a-4f88-8d70-b2ab2c386511","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Ujabb_holttestet_talaltak_Soroksaron","timestamp":"2018. február. 27. 17:18","title":"Holttestet találtak Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35274d3-927e-4efc-a390-140907e0bd00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalon előszeleként bemutatta új, elektromos autóját a Hyundai.","shortLead":"A Genfi Autószalon előszeleként bemutatta új, elektromos autóját a Hyundai.","id":"20180227_elektromos_hyunday_kona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35274d3-927e-4efc-a390-140907e0bd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2412b872-beb7-49c6-ad17-a337cfe27071","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_elektromos_hyunday_kona","timestamp":"2018. február. 27. 13:16","title":"467 km hatótáv lett, maradhat? Itt az elektromos Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755eccad-7a88-4430-93d5-c39de0d55516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amikor kiadnak egy új csúcstelefont, egy sor hivatalos háttérkép is érkezik hozzá. Így van ez a frissen bemutatkozott Galaxy S9 és Galaxy S9+ esetében is.","shortLead":"Amikor kiadnak egy új csúcstelefont, egy sor hivatalos háttérkép is érkezik hozzá. Így van ez a frissen bemutatkozott...","id":"20180227_samsung_galaxys9_hatterkepei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755eccad-7a88-4430-93d5-c39de0d55516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90af13b-b952-4e88-a593-d951d5620ae9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxys9_hatterkepei","timestamp":"2018. február. 27. 19:00","title":"Ha kíváncsi rájuk, itt elérheti a Galaxy S9-ek vadonatúj háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedési kötvénnyel üzleteltek.","shortLead":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova...","id":"20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530dda9c-e812-4365-859e-7307581b1a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","timestamp":"2018. február. 28. 16:10","title":"Még mindig hoz pénzt a letelepedési kötvény a közvetítőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. A legfrissebb adatok alapján az egyik trójai nagyon divatba jött: az elmúlt hetekben minden 4-5. vírusfertőzést ez okozott.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk...","id":"20180227_eset_virustoplista_2018_januar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff7991a-0753-4b9c-b325-ca2f9be816aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_eset_virustoplista_2018_januar","timestamp":"2018. február. 27. 08:03","title":"Nagyon agresszíven fertőzi a PC-ket egy vírus – mutatjuk, mik a jelei annak, ha az ön gépén is betalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új lapkakészletet jelentett be az MWC-n a MediaTek, és ezzel az áramkörrel erősebbé válhatnak a közeljövő középkategóriás telefonjai.","shortLead":"Új lapkakészletet jelentett be az MWC-n a MediaTek, és ezzel az áramkörrel erősebbé válhatnak a közeljövő...","id":"20180228_mediatek_heliop60_chip_bejelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f14969-bf59-4926-8d14-ddd62afde097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_mediatek_heliop60_chip_bejelentese","timestamp":"2018. február. 28. 19:00","title":"Lépett a MediaTek: csúcskategóriás funkciók jöhetnek a középkategóriás telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94246a0b-fe32-41b5-88d7-9986c14cde8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszatért a kórházba, újra dolgozik.","shortLead":"Visszatért a kórházba, újra dolgozik.","id":"20180228_salgotarjani_foorvos_migransozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94246a0b-fe32-41b5-88d7-9986c14cde8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0903999-308e-4a1e-ba3e-dd8e6b7cb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_salgotarjani_foorvos_migransozas","timestamp":"2018. február. 28. 08:50","title":"Egyetlen mondatban reagált a lemigráncsozott sátoraljaújhelyi főorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]