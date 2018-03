Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával forgattak.","shortLead":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával...","id":"20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46700b28-0f14-4379-9a9b-c4fb8c75db4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 21:00","title":"Erre is jó a GoPro kamera: ezt a Netflix-filmet például azzal készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavasz első hétvégéjén is marad a téli idő, hóval és ónos esővel. ","shortLead":"A tavasz első hétvégéjén is marad a téli idő, hóval és ónos esővel. ","id":"20180301_Hiaba_van_marcius_ho_es_onos_eso_jon_a_hetvegen_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd0e457-6395-4fc7-ae01-1f287fa9d090","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Hiaba_van_marcius_ho_es_onos_eso_jon_a_hetvegen_is","timestamp":"2018. március. 01. 15:14","title":"Hiába van március, hó és ónos eső jön a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már inkább, mit mond a kormány arra, hogy a Fidesz egyik fellegvárában vereséget szenvedett, amire Lázár Jánosnak valamit mondania kell megint. Letekeri-e a kormány a Soros-kampányt vagy áthangszereli az ENSZ-re? Vagy mindenre rárak egy lapáttal? Lesznek-e bűnbakok és felelősök? Kövessék velünk a Kormányinfót, hogy lássuk, milyen válaszokat ad Lázár János és Kovács Zoltán ezekre a kérdésekre!\r

","shortLead":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már...","id":"20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ace4154-7d95-400c-bd64-20670de869cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","timestamp":"2018. március. 01. 13:12","title":"MSZP-képviselő tört rá Lázár Jánosra Elios-kérdésekkel a Kormányinfón - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg még nem látta a Stop ENSZ-kampányt.","shortLead":"Valószínűleg még nem látta a Stop ENSZ-kampányt.","id":"20180301_Navracsics_Na_ugye_nem_kell_a_sorosozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246824af-e677-468a-b51f-09cd0a899c23","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Navracsics_Na_ugye_nem_kell_a_sorosozas","timestamp":"2018. március. 01. 12:04","title":"Navracsics: Na ugye, nem kell a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen kívül a hippocampus neuronjainak szerkezeti változásait is összefüggésbe hozták a H3N2 és a H7N7 törzsekkel.","shortLead":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen...","id":"20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6b9fa2-5c5d-438b-a04f-3d56b3390083","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","timestamp":"2018. február. 28. 15:58","title":"Befolyásolhatja az agy működését az influenza, memóriazavart is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező Budapesten is visszatérhet.","shortLead":"A rendező Budapesten is visszatérhet.","id":"20180228_Veszpremben_tart_karokkal_varjak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d312ba9-283e-49ca-918b-64cf7d73b0bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Veszpremben_tart_karokkal_varjak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2018. február. 28. 07:13","title":"Veszprémben tárt karokkal várják a szexuális zaklatással vádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","shortLead":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","id":"20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a548e9d-9563-4588-a971-c4a3d95eebc2","keywords":null,"link":"/sport/20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","timestamp":"2018. február. 28. 09:26","title":"Kitalálja, ki a legértékesebb magyar sportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Ervin felcsap pedagógusnak.","shortLead":"Nagy Ervin felcsap pedagógusnak.","id":"20180301_A_mi_kis_falunk_utan_indul_az_uj_RTLes_vigjateksorozat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a0253-01c3-42d1-b44c-8ee3203f8ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_A_mi_kis_falunk_utan_indul_az_uj_RTLes_vigjateksorozat","timestamp":"2018. március. 01. 14:38","title":"A mi kis falunk után indul az új RTL-es vígjáték-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]