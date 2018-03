A fogadóirodák nem a művészeti értéket figyelik, hanem a jelöltek esélyeit. Véleményük egyértelmű: Chile és Franciaország meccselnek a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjáért. Enyedi Ildikónak alig adnak esélyt.

A bwin szerint így néz ki a mezőny:

1,60 - Una mujer fantastica - Chile 2,75 - A négyzet - Svédország 11 - Loveless - Oroszország 11 - L'insulte - Libanon 21 - Testről és lélekről - Magyarország

A számok azt jelzik, hogy a fogadó hány dollárt kap vissza minden egyes kockára tett dollár után.

Az oddschecker.com összesíti a legtöbb fogadóirodát, itt is a chileiek vezetnek a svédek előtt. Náluk az oroszok állnak a harmadik helyen. Enyedi Ildikó filmje itt is nagy lemaradással az utolsó. Ami viszont érdekes, hogy a fogadóknál a legtöbben ugyan a chilei alkotásra fizetnek be, de második helyen már a Testről és lélekről áll.

Ha Enyedi nyer, nem csak Magyarország lesz boldog, de azok is, akik győzelmére fogadtak.