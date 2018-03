Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után a tizenévesek a közösségi platformokat kihasználó kampányt indítottak. A fegyverlobbi erejét így is nehéz lesz megtörni.","shortLead":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után...","id":"201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a125e-03a8-422c-93bb-c2d4e98b1609","keywords":null,"link":"/vilag/201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","timestamp":"2018. március. 03. 17:30","title":"Tinédzserek kényszerítenék térdre az amerikai fegyverlobbit a floridai mészárlás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nagyobbnak látja az orrát a szelfiken, ne kezdje el utálni magát: akár 30 százalékot is torzíthat a felvétel. ","shortLead":"Ha nagyobbnak látja az orrát a szelfiken, ne kezdje el utálni magát: akár 30 százalékot is torzíthat a felvétel. ","id":"20180302_A_szelfi_csak_eltorzitja_az_arcunkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59316701-600b-4187-bb8f-67a3e8ba13cf","keywords":null,"link":"/elet/20180302_A_szelfi_csak_eltorzitja_az_arcunkat","timestamp":"2018. március. 02. 08:41","title":"A szelfi csak eltorzítja az arcunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c96f7b6-2ebf-4a74-bac1-31bf08dfb329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Energizer akkora kapacitású akkumulátort tett új androidos telefonjába, amelyet más gyártók notebookokba szoktak. A mobil üzemideje az okostelefonos korszak előtti éveket idézi.","shortLead":"Az Energizer akkora kapacitású akkumulátort tett új androidos telefonjába, amelyet más gyártók notebookokba szoktak...","id":"20180302_energizer_p16k_pro_okostelefon_hosszu_uzemido_nagy_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c96f7b6-2ebf-4a74-bac1-31bf08dfb329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18712d3-7f2e-441d-8361-7371e144b372","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_energizer_p16k_pro_okostelefon_hosszu_uzemido_nagy_akkumulator","timestamp":"2018. március. 02. 09:03","title":"Jól olvassa: 5 napig bírja ez az androidos telefon, olyan aksi van benne, mint a laptopokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Robert Schmucker, a müncheni műszaki egyetem oktatója politikai erőfitogtatásnak nevezte Putyin terveit. ","shortLead":"Robert Schmucker, a müncheni műszaki egyetem oktatója politikai erőfitogtatásnak nevezte Putyin terveit. ","id":"20180301_Egy_raketaszakerto_puszta_agyszulemenynek_nevezte_Putyin_fegyverterveit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee7fd7b-dd14-4fb7-9299-d72e8d119867","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Egy_raketaszakerto_puszta_agyszulemenynek_nevezte_Putyin_fegyverterveit","timestamp":"2018. március. 01. 20:00","title":"Egy rakétaszakértő puszta agyszüleménynek nevezte Putyin fegyverterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696b55cf-2cf2-440a-80da-096dc27cbd11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óbudai piac bérbeadásáért Gerendai Károllyal versenyez a miniszterelnök vejének üzlettársa.","shortLead":"Az óbudai piac bérbeadásáért Gerendai Károllyal versenyez a miniszterelnök vejének üzlettársa.","id":"20180302_Tiborcz_miatt_nem_donthettek_a_Kolosy_teri_piacrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=696b55cf-2cf2-440a-80da-096dc27cbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1669105-3ea2-458a-862e-2524bc6b39b5","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Tiborcz_miatt_nem_donthettek_a_Kolosy_teri_piacrol","timestamp":"2018. március. 02. 19:30","title":"Tiborcz miatt nem dönthettek a Kolosy téri piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4d98e1-813b-42dc-8150-d3902ca464d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul áll a Momentum aláírásgyűjtése, a csütörtök esti információk szerint 78 jelöltnél gyűlt össze a megfelelő számú aláírás, de még nem mindegyiket adták le.","shortLead":"Rosszul áll a Momentum aláírásgyűjtése, a csütörtök esti információk szerint 78 jelöltnél gyűlt össze a megfelelő számú...","id":"20180302_A_Momentum_elnoke_a_villamoson_arulta_el_nem_lesz_106_jeloltjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4d98e1-813b-42dc-8150-d3902ca464d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed58439b-13cb-4655-9437-e60383ed6504","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_Momentum_elnoke_a_villamoson_arulta_el_nem_lesz_106_jeloltjuk","timestamp":"2018. március. 02. 10:49","title":"A Momentum elnöke a villamoson árulta el: nem bízik benne, hogy lesz 106 jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5cad1a-2750-4b1d-8037-1ed500006ae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El nem készült, vagy egyáltalán nem használt informatikai rendszerek miatt kellett a pénzt visszafizetni. ","shortLead":"El nem készült, vagy egyáltalán nem használt informatikai rendszerek miatt kellett a pénzt visszafizetni. ","id":"20180301_12_milliard_forintnyi_tamogatast_kellett_visszafizetnie_a_Klebelsberg_Kozpontnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5cad1a-2750-4b1d-8037-1ed500006ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a143adfc-ebb8-4b7f-a35d-fb6a31555de6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_12_milliard_forintnyi_tamogatast_kellett_visszafizetnie_a_Klebelsberg_Kozpontnak","timestamp":"2018. március. 01. 20:11","title":"1,2 milliárd forintnyi támogatást kellett visszafizetnie a Klebelsberg Központnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]