[{"available":true,"c_guid":"d7a1f09f-86ba-4b21-94c4-df21e7c3ebeb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A légi Porsche önvezető lenne, és nem kell hozzá engedély.","shortLead":"A légi Porsche önvezető lenne, és nem kell hozzá engedély.","id":"20180303_A_Porsche_is_repuloauto_fejlesztesebe_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a1f09f-86ba-4b21-94c4-df21e7c3ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d95df1e-fd26-48a9-8831-f5593af1b8c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_A_Porsche_is_repuloauto_fejlesztesebe_fog","timestamp":"2018. március. 03. 14:24","title":"A Porsche is repülőautó fejlesztésébe fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56469527-2fa3-4a53-afbc-5f6f790405fb","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Aki_antiszemita_viccel_szegyent_hoz_az_orszagra_Orbantol_kap_kampanyvideot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56469527-2fa3-4a53-afbc-5f6f790405fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aef3635-f2f3-42bd-bba5-926b2fe760d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Aki_antiszemita_viccel_szegyent_hoz_az_orszagra_Orbantol_kap_kampanyvideot","timestamp":"2018. március. 03. 11:06","title":"Aki antiszemita viccel szégyent hoz az országra, Orbántól kap kampányvideót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c201ee7-3610-431e-a2c1-f86a1932fce3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A havazás miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Délen 10-15 centinél is több hó eshet. ","shortLead":"A havazás miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Délen 10-15 centinél is több hó eshet. ","id":"20180302_Jo_sok_ho_eshet_ma_az_orszagban_de_onos_eso_is_johet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c201ee7-3610-431e-a2c1-f86a1932fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88256659-7299-47d7-b5b7-36320d22bdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Jo_sok_ho_eshet_ma_az_orszagban_de_onos_eso_is_johet","timestamp":"2018. március. 02. 06:50","title":"Jó sok hó eshet ma az országban, de ónos eső is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas annyira részeg volt, hogy arra sem emlékezett, milyen címet adott meg.","shortLead":"Az utas annyira részeg volt, hogy arra sem emlékezett, milyen címet adott meg.","id":"20180302_uber_utazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87f0fed-6cf9-422c-a3cb-3c7ce7607e6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_uber_utazas","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"400+ ezerbe került az Uber, mert rossz címet adott meg a részeg utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a2fc7c-22b5-482f-b6d8-38c62e040d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","shortLead":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","id":"20180303_lopott_kamion_csengersima","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a2fc7c-22b5-482f-b6d8-38c62e040d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcffd6f-0984-4fc1-bafd-ca9e722b8d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_lopott_kamion_csengersima","timestamp":"2018. március. 03. 10:21","title":"Nemcsak a színe miatt tűnt fel ez a kamion a magyar rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffbe42c-c24b-45b6-97ee-f854cbf13410","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rákóczi híd pesti oldalán május 1-jén nyílna meg a Valyo Kikötő. ","shortLead":"A Rákóczi híd pesti oldalán május 1-jén nyílna meg a Valyo Kikötő. ","id":"20180302_Uj_hely_nyilik_majusban_a_Dunaparton__latvanytervek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ffbe42c-c24b-45b6-97ee-f854cbf13410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2905fa-0fce-4bee-b656-dce3fed9dbe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Uj_hely_nyilik_majusban_a_Dunaparton__latvanytervek","timestamp":"2018. március. 02. 11:25","title":"Új szabadtéri hely nyílik májusban a Duna-parton – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e6814f-fb10-44f1-b1d3-5a4de3d3660e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint egy 39 éve férfi halt meg a balesetben.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint egy 39 éve férfi halt meg a balesetben.","id":"20180302_baja_halalos_baleset_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e6814f-fb10-44f1-b1d3-5a4de3d3660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc7e37-fb94-44f2-a6e0-3c5421fcb088","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180302_baja_halalos_baleset_fotok","timestamp":"2018. március. 02. 14:51","title":"Szomorú fotók jöttek a halálos bajai balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]