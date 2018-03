Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61a9f120-b27d-42bf-be83-f259fb21cfae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a miniszterelnök részt vesz az Idősek Tanácsának ülésén, ami mindig tartogatott izgalmakat, hol Erzsébet-utalványt, hol nyugdíjemelést.","shortLead":"Kedden a miniszterelnök részt vesz az Idősek Tanácsának ülésén, ami mindig tartogatott izgalmakat, hol...","id":"20180304_Olyan_ulesen_vesz_reszt_Orban_ami_utan_mindig_tortenik_valami_a_nyugdijasokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a9f120-b27d-42bf-be83-f259fb21cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29795cd2-a9fc-4664-98ed-0c93843d5ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Olyan_ulesen_vesz_reszt_Orban_ami_utan_mindig_tortenik_valami_a_nyugdijasokkal","timestamp":"2018. március. 04. 11:06","title":"Olyan ülésen vesz részt Orbán, ami után mindig történik valami a nyugdíjasokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df032bc-108d-4dc5-b940-aa7e1017ac15","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezúttal nem az autókat és a technikát, hanem inkább egy kicsit a száguldó cirkusz emberi arcát mutatjuk. Barcelonában, az első idei F1 teszten jártunk.","shortLead":"Ezúttal nem az autókat és a technikát, hanem inkább egy kicsit a száguldó cirkusz emberi arcát mutatjuk. Barcelonában...","id":"20180303_nagy_legendak_aktualis_sztarok_es_ismeretlen_hosok_a_forma_1_emberi_arcat_fotoztuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df032bc-108d-4dc5-b940-aa7e1017ac15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5f9f89-95f0-4dfc-8853-0862c59e012f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_nagy_legendak_aktualis_sztarok_es_ismeretlen_hosok_a_forma_1_emberi_arcat_fotoztuk","timestamp":"2018. március. 03. 06:41","title":"Nagy legendák, aktuális sztárok és ismeretlen hősök: a Forma 1 emberi arcát fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közel kétszer annyian, mint 2014-ben.","shortLead":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti...","id":"20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e80416-7079-4f02-ae89-aa531683e82a","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","timestamp":"2018. március. 03. 10:07","title":"Dupla erővel: A külföldön dolgozó magyarok soha nem látott számban szavaznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű alkotások. Az öt jelölt film közé az idén ismét bekerült egy magyar, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. Mindez az után, hogy 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje, tavaly pedig az élőszereplős kisfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenkije Oscar-díjat nyert. Enyedi filmje már a jelöléssel mindent megnyert, úgyhogy bárhogy alakul is az este, van mit ünnepelni. ","shortLead":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű...","id":"20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12e516-f516-435d-86fb-7c7b3a7c25b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","timestamp":"2018. március. 04. 20:00","title":"Oscar: Három a magyar igazság, ez már a ráadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 17 megyében és 43 körzetben gyűjtött elég aláírást a jelöltindításhoz. ","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 17 megyében és 43 körzetben gyűjtött elég aláírást a jelöltindításhoz. ","id":"20180304_Remakekel_unnepelte_jeloltjei_alairasgyujteset_a_kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f070a-7238-468d-b75a-af3f2f73211d","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Remakekel_unnepelte_jeloltjei_alairasgyujteset_a_kutyapart","timestamp":"2018. március. 04. 20:32","title":"Remake-kel ünnepelte jelöltjei aláírásgyűjtését a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Vasarnap_a_pesti_szlovak_kovetsegnel_emlekeznek_Jan_Kuciakra_es_elettarsara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa744383-49f1-4928-8503-84c3997b2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Vasarnap_a_pesti_szlovak_kovetsegnel_emlekeznek_Jan_Kuciakra_es_elettarsara","timestamp":"2018. március. 03. 12:21","title":"Vasárnap a pesti szlovák követségnél emlékeznek Ján Kuciakra és élettársára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől ónos eső is lehet. ","shortLead":"Estétől ónos eső is lehet. ","id":"20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008091e6-a8f8-4413-826b-33e7a5525050","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","timestamp":"2018. március. 05. 05:08","title":"Délutántól nyugatról ismét jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00af1d5-cb04-45bb-b132-8435d564292d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállításai ugyan bezártak, alapítását azonban idén is megünnepli a Néprajzi Múzeum egy olyan online sorozat indításával, amelyek az egyes gyűjtemények kulisszatitkait, a költözés fázisait és a hónap műtárgyát dolgozzák fel.","shortLead":"Kiállításai ugyan bezártak, alapítását azonban idén is megünnepli a Néprajzi Múzeum egy olyan online sorozat...","id":"20180304_Folytatasos_kepregeny_a_Neprajzi_Muzeumtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00af1d5-cb04-45bb-b132-8435d564292d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e130a630-e336-44bc-94f2-6ddf4df36de6","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Folytatasos_kepregeny_a_Neprajzi_Muzeumtol","timestamp":"2018. március. 04. 17:17","title":"Folytatásos képregény a Néprajzi Múzeumtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]