Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre a vélekedésre.","shortLead":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre...","id":"20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a81a83-aadb-4de9-b0e1-b15284365a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","timestamp":"2018. március. 03. 17:00","title":"Nem csak éjszaka jöhet jól: itt az okos éjjeliszekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddcc69d-7d8a-4cef-9a67-763688220cca","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","timestamp":"2018. március. 03. 20:15","title":"Vicces gyorstalpalóval segít a BBC az Oscar-jelölteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi választási bizottság leszavazta az LMP kezdeményezését.\r

\r

\r

","shortLead":"A helyi választási bizottság leszavazta az LMP kezdeményezését.\r

\r

\r

","id":"20180304_Nem_lehet_nepszavazas_a_bodai_atomhulladektarolorol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0994591b-4bd8-43fa-958c-1dff7726ec0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Nem_lehet_nepszavazas_a_bodai_atomhulladektarolorol","timestamp":"2018. március. 04. 15:36","title":"Nem lehet népszavazás a bodai atomhulladék-tárolóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee50b-65f1-40f2-af7b-99af0a90d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A britek kilépésével az EU nem fogadja el a brit jogosítványt. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"A britek kilépésével az EU nem fogadja el a brit jogosítványt. Van azonban egy kiskapu.","id":"20180304_brexit_brit_jogositvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418ee50b-65f1-40f2-af7b-99af0a90d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe181a25-cda6-47c6-a77f-7853d04f8e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_brexit_brit_jogositvany","timestamp":"2018. március. 04. 18:07","title":"Még a jogsijukkal is szívnak majd az angolok a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4e1f21-6a66-4d48-b714-d59f87c7ad83","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már több mint 1600 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 767-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok.","shortLead":"Már több mint 1600 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 767-et már nyilvántartásba is...","id":"20180303_Jelen_allas_szerint_atlagban_het_jelolt_lesz_az_egyeni_keruletekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4e1f21-6a66-4d48-b714-d59f87c7ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44be72ce-8196-4401-9bac-fd419d43f21b","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Jelen_allas_szerint_atlagban_het_jelolt_lesz_az_egyeni_keruletekben","timestamp":"2018. március. 03. 09:13","title":"Jelen állás szerint átlagban hét jelölt lesz az egyéni kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy kérdéseire keresi a választ.","shortLead":"Honnan jöttünk és hová tartunk? Az amerikai bestselleríró PowerPoint-prezentációba csomagolt új regénye az élet nagy...","id":"201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49c59ec-4009-436d-8fb9-7664af8bff27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ded74a8-79a9-439b-bcd4-c1287501b4bf","keywords":null,"link":"/kultura/201809__dan_brown__eredet__pesti_szal__isteni_szikrak","timestamp":"2018. március. 03. 15:00","title":"Dan Brown új regényének egyik szála a pesti bulinegyedbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791263cb-a043-4fdc-8119-f61eee83b958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem zavartatta magát, hogy a forgalommal szemben hajt az autópályán.","shortLead":"A sofőr nem zavartatta magát, hogy a forgalommal szemben hajt az autópályán.","id":"20180304_szlovakia_autopalya_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791263cb-a043-4fdc-8119-f61eee83b958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a665971-5b41-479f-be24-c2ae886cda14","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_szlovakia_autopalya_video","timestamp":"2018. március. 04. 04:01","title":"Az autópálya alagútjában fordult meg a szlovák autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d538ec-79ba-4743-b95f-809406ae92a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Német kormánykörökben attól tartanak, hogy a kínai befektetők stratégiai jelentőségű tudáshoz akarnak hozzájutni, amihez szinte kifogyhatatlan a kínaiak tőkeellátottsága.","shortLead":"Német kormánykörökben attól tartanak, hogy a kínai befektetők stratégiai jelentőségű tudáshoz akarnak hozzájutni...","id":"20180304_A_Daimlerbevasarlas_utan_beijedtek_a_nemetek_Kinatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d538ec-79ba-4743-b95f-809406ae92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a569f5f2-5f14-4573-96bd-f5669e38a7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_A_Daimlerbevasarlas_utan_beijedtek_a_nemetek_Kinatol","timestamp":"2018. március. 04. 16:27","title":"A Daimler-bevásárlás után beijedtek a németek Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]