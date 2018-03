Mint arról január elején hírt adtunk, a Bloomberg és az Axios híreire hivatkozva az NME közölte, hogy az internetes streaming-szolgáltatás üzemeltetői benyújtották a tőzsdén való megjelenéshez szükséges dokumentumokat. Ez azt jelenti – írtuk akkor –, hogy ha minden dokumentum megfelel, a Spotify már 2018 első negyedévében részvényeket bocsáthat ki a tőzsdén.

A New York Times híre, írja a dalszerzo.hu, most megerősítette, hogy ennek egy ritkán alkalmazott formáját választotta a svéd cég: az ún. direct listing azt jelenti, hogy új részvényeket nem bocsátanak ki, csak a már meglévőket lehet majd adni-venni a tőzsdén. Azt, hogy pontosan mikortól, még nem lehet tudni.

A New York Times szerint több szempontból is kockázatos ez a lépés, írja a hazai zeneipari oldal: ezzel a módszerrel egyfelől nem gyűjt plusz tőkét a Spotify, másfelől kihagyja azt a lépcsőt, amikor egy Wall Street-i bank alaposan felméri a piacon, milyen igény volna a részvényekre. Ezzel együtt is a svéd cég tőzsdére lépése az elmúlt néhány év legjobban várt – és korábban már elhalasztott – zeneipari-üzleti eseménye lesz.

A Spotify-nak, írja a Dal+Szerző Blog, ugyan duplájára növekedett a vesztesége, viszont a cég minden releváns mérőszám szerint növekszik – nő a felhasználók és az előfizetők száma, és a zenehallgatással eltöltött idő, a lemondott előfizetések aránya pedig csökken. Mi több, nő a havi és napi aktív felhasználók egymáshoz viszonyított aránya is, a havi felhasználók 44 százaléka naponta hallgat zenét.

Érdekes információ az is, hogy a Spotify-nak ma elsősorban nem az előfizetéses stream-oldalak a versenytársai, hanem a rádiók, ezért is van, hogy a podcastokra és a szöveges tartalmakra helyez egyre nagyobb hangsúlyt.

A cikk azt is kiemeli, hogy a Spotify tőzsdére lépésével változások is várhatóak a szolgáltatás működésében: a Spotify-nak a jövőben, minden bizonnyal, határozott léptekkel kell elindulnia a nyerségesség felé, vagy legalábbis szemmel jól látható jeleit adnia ennek, így többek közt elképzelhető, hogy hamarosan több olyan albumra számíthatunk, amik a megjelenés után egy ideig csak a Spotify-előfizetők számára lesznek elérhetőek.