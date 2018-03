Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","shortLead":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","id":"20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e8cb5-95f6-4588-a4c5-95b08b398818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","timestamp":"2018. március. 06. 06:45","title":"Elkaszálhatja ma az Európai Bíróság a zsebszerződések felbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93117a6-1a6d-419f-b753-ffeb49b544b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy haldokló nő és partnere volt az, aki megköthette Ausztrália történelmének első melegházasságát.","shortLead":"Egy haldokló nő és partnere volt az, aki megköthette Ausztrália történelmének első melegházasságát.","id":"20180307_Az_elso_ausztraliai_meleghazassag_szomoru_tortenete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93117a6-1a6d-419f-b753-ffeb49b544b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0690660f-2d6b-4908-ad27-a353ffe6bcc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Az_elso_ausztraliai_meleghazassag_szomoru_tortenete","timestamp":"2018. március. 07. 15:33","title":"Az első ausztráliai melegházasság szomorú története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német nyelvű levél hitelességét szakértők igazolták.\r

\r

","shortLead":"A német nyelvű levél hitelességét szakértők igazolták.\r

\r

","id":"20180306_1886ban_dobtak_a_palackuzenetet_a_tengerbe__most_talaltak_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a6f6f7-c625-4600-ac67-2e12697e6b72","keywords":null,"link":"/elet/20180306_1886ban_dobtak_a_palackuzenetet_a_tengerbe__most_talaltak_meg","timestamp":"2018. március. 06. 10:02","title":"1886-ban dobták a palacküzenetet a tengerbe – most találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cfe149-8f65-4fce-ae10-beaf58490b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Száz nap van hátra a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságig, százat dekáznak a FIFA friss videójában. Híres focisták forgatják a labdát, egészen az utolsó pár mozdulatig, majd két másik ismert személy fejezi be a sort. Igaz, ők nem tűnnek annyira profinak. ","shortLead":"Száz nap van hátra a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságig, százat dekáznak a FIFA friss videójában. Híres...","id":"20180306_a_focizo_es_fejelo_putyintol_lett_igazi_a_foci_vb_visszaszamlalos_videoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cfe149-8f65-4fce-ae10-beaf58490b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d066fc2-cb97-4a6e-92b6-5ecf499e97b0","keywords":null,"link":"/sport/20180306_a_focizo_es_fejelo_putyintol_lett_igazi_a_foci_vb_visszaszamlalos_videoja","timestamp":"2018. március. 06. 18:35","title":"A focizó és fejelő Putyintól lett igazi a foci-vb visszaszámlálós videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gary Cohn már elnökké választása előtt együtt dolgozott Trumppal. Távozásáról hetek óta keringenek pletykák.","shortLead":"Gary Cohn már elnökké választása előtt együtt dolgozott Trumppal. Távozásáról hetek óta keringenek pletykák.","id":"20180307_ujabb_fontos_embere_hagyja_fakepnel_donald_trumpot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6e30b-b596-45d1-a71f-90851f56423c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_ujabb_fontos_embere_hagyja_fakepnel_donald_trumpot","timestamp":"2018. március. 07. 05:43","title":"Csak találgatják, miért hagyja faképnél Trumpot egy újabb fontos embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8e1bd-e357-4eba-aa1a-0bb834a80538","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre a 2020-as tokiói olimpiáig tervez a súlylökő Márton Anita, aki a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg pénteken Birminghamben.","shortLead":"Egyelőre a 2020-as tokiói olimpiáig tervez a súlylökő Márton Anita, aki a magyar atlétika első világbajnoki címét...","id":"20180305_pszichologus_segitette_vilagbajnoki_cimhez_a_magyar_atletat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8e1bd-e357-4eba-aa1a-0bb834a80538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd93933c-e0d5-40c8-97c2-daeec192a1ba","keywords":null,"link":"/sport/20180305_pszichologus_segitette_vilagbajnoki_cimhez_a_magyar_atletat","timestamp":"2018. március. 05. 21:58","title":"Pszichológus segítette világbajnoki címhez a magyar atlétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45480da4-27bf-4a75-b9a9-6ade672397c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötszintes, faszerkezetű épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az ötszintes, faszerkezetű épület teljes terjedelmében ég.","id":"20180307_negyvenot_tuzolto_oltja_a_soroksari_uti_raktartuzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45480da4-27bf-4a75-b9a9-6ade672397c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8343a0-53d4-4a0e-a518-d545c9f13c40","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_negyvenot_tuzolto_oltja_a_soroksari_uti_raktartuzet","timestamp":"2018. március. 07. 07:10","title":"Negyvenöt tűzoltó oltja a Soroksári úti raktártüzet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]