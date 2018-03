Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed40a8d-b610-478a-9c8b-daf291ad9d9e","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Déli szomszédunk második éve önálló Michelin kalauzzal büszkélkedhet, a kiadványban szereplő 62 étterem közül immár három is rendelkezik csillaggal, négy pedig Bib Gourmand minősítést kapott.\r

","shortLead":"Déli szomszédunk második éve önálló Michelin kalauzzal büszkélkedhet, a kiadványban szereplő 62 étterem közül immár...","id":"20180306_Horvatorszagban_harom_csillag_ragyog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed40a8d-b610-478a-9c8b-daf291ad9d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b11d6b6-025e-45bb-bde0-9e2751123f31","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Horvatorszagban_harom_csillag_ragyog","timestamp":"2018. március. 07. 09:10","title":"Horvátországban három csillag ragyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264db29b-b7d9-43f9-9171-1150ec8c6367","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180307_A_Kutyapart_nem_viccel_csirkekent_szerepel_egyik_jeloltjuk_a_valasztasi_iroda_honlapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=264db29b-b7d9-43f9-9171-1150ec8c6367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec985e-c76d-44c1-9e1c-39e3ba35f229","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_A_Kutyapart_nem_viccel_csirkekent_szerepel_egyik_jeloltjuk_a_valasztasi_iroda_honlapjan","timestamp":"2018. március. 07. 22:36","title":"A Kutyapárt nem viccel: csirkeként szerepel egyik jelöltjük a választási iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere nyerheti a választást Szegeden - legalábbis a Közös Ország Mozgalom kutatása szerint. ","shortLead":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere...","id":"20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11271d85-0731-40cc-8a85-d55b1e81becb","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","timestamp":"2018. március. 07. 08:28","title":"Jobbikos visszalépés kellene az ellenzék győzelméhez Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes körzetében is egyeztettek a visszalépésről. ","shortLead":"Többek között Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes körzetében is egyeztettek a visszalépésről. ","id":"20180307_Alakul_a_megallapodas_az_LMP_es_az_MSZPP_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d47b70-535a-4cec-abd3-c2280ebb3af4","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Alakul_a_megallapodas_az_LMP_es_az_MSZPP_kozott","timestamp":"2018. március. 07. 10:20","title":"Alakul a megállapodás az LMP és az MSZP-P között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Elegünk van abból, hogy folyton visszafogjuk magunkat- hangsúlyozta a 24 órás spanyol munkabeszüntetést szervező mozgalom szóvivője. Közben a három francia női miniszter, akik közül az egyik ma is aktív, szép sikert aratott a rendhagyó előadással. Az eszköz más, a cél közös. ","shortLead":"Elegünk van abból, hogy folyton visszafogjuk magunkat- hangsúlyozta a 24 órás spanyol munkabeszüntetést szervező...","id":"20180308_A_spanyol_nok_sztrajkkal_harom_francia_miniszter_a_Vagina_monologok_eloadasaval_nonapozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd675820-ca11-46b5-8085-526b5ec122d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_A_spanyol_nok_sztrajkkal_harom_francia_miniszter_a_Vagina_monologok_eloadasaval_nonapozik","timestamp":"2018. március. 08. 11:56","title":"Három francia miniszter a Vagina-monológokkal, a spanyol nők sztrájkkal nőnapoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ed897d-7ecc-4369-8590-df6ad2a3a0fb","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell a sikeres vizsgaidőszakhoz. Ezek után nem csoda, hogy a japán munkavállalók néha az utcán szenderülnek álomba. Ám nem kell ilyen messzire mennünk, az amerikai mellett az európai munkakultúra is az alvás ellensége. ","shortLead":"Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell...","id":"sedacurforte_20170913_Alvashiany_es_karrier","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30ed897d-7ecc-4369-8590-df6ad2a3a0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b0421-b12a-46bd-a521-e1f736f1e428","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170913_Alvashiany_es_karrier","timestamp":"2018. március. 07. 20:09","title":"Ne mulasszon el aludni! A kimerültség a karrierjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban két városban, Düsseldorfban és Stuttgartban már van ilyen tilalom. A német szövetségi közigazgatási bíróság Lipcsében nemrég úgy döntött, hogy nem alkotmányellenes a városok tilalma.","shortLead":"Németországban két városban, Düsseldorfban és Stuttgartban már van ilyen tilalom. A német szövetségi közigazgatási...","id":"20180307_EU_biztos_ne_tiltsak_ki_a_dizeluzemu_autokat_az_europai_varosokbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35487305-7b11-4165-b778-f4cf48945ace","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_EU_biztos_ne_tiltsak_ki_a_dizeluzemu_autokat_az_europai_varosokbol","timestamp":"2018. március. 07. 13:24","title":"EU-biztos: Ne tiltsák ki a dízelüzemű autókat az európai városokból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármelyik iPhone-nal megtörténhet, hogy ha sokszor adnak be rossz jelszót, akár hosszú évekre zárolhatják a telefont.","shortLead":"Bármelyik iPhone-nal megtörténhet, hogy ha sokszor adnak be rossz jelszót, akár hosszú évekre zárolhatják a telefont.","id":"20180307_kinai_iphone_zarolasa_47_evre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d8cfbb-a763-44ac-9218-11e58785d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_kinai_iphone_zarolasa_47_evre","timestamp":"2018. március. 07. 13:00","title":"Több mint 47 évre zárolta édesanyja telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]