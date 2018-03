Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy az idei második negyedéves gáz- és távfűtési számlákon írják jóvá a támogatást.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy az idei második negyedéves gáz- és távfűtési...","id":"20180308_Lazar_bemondta_mikor_irjak_jova_a_12_ezer_forintot_a_futesi_szamlakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46621a5a-2e1f-4e12-80e3-0bf289962d94","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Lazar_bemondta_mikor_irjak_jova_a_12_ezer_forintot_a_futesi_szamlakon","timestamp":"2018. március. 08. 15:36","title":"Lázár bemondta, mikor írják jóvá a 12 ezer forintot a fűtési számlákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f83ecb-c34e-4358-bc12-8611b7aa4729","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjaink sikeres cégei jól ismerik a vevőiket, és a szolgáltatásaikat gondosan megtervezik, hogy a felhasználó pozitív élményeket kapjon, valamint lojális, visszatérő vásárló legyen. Ebben segít a service design.","shortLead":"Napjaink sikeres cégei jól ismerik a vevőiket, és a szolgáltatásaikat gondosan megtervezik, hogy a felhasználó pozitív...","id":"20180308_Mitol_lesz_egy_szolgaltatas_versenykepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f83ecb-c34e-4358-bc12-8611b7aa4729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62e855d-872f-495f-b962-aae3a6fb76d8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180308_Mitol_lesz_egy_szolgaltatas_versenykepes","timestamp":"2018. március. 08. 13:15","title":"Mitől lesz egy szolgáltatás versenyképes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264db29b-b7d9-43f9-9171-1150ec8c6367","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180307_A_Kutyapart_nem_viccel_csirkekent_szerepel_egyik_jeloltjuk_a_valasztasi_iroda_honlapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=264db29b-b7d9-43f9-9171-1150ec8c6367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec985e-c76d-44c1-9e1c-39e3ba35f229","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_A_Kutyapart_nem_viccel_csirkekent_szerepel_egyik_jeloltjuk_a_valasztasi_iroda_honlapjan","timestamp":"2018. március. 07. 22:36","title":"A Kutyapárt nem viccel: csirkeként szerepel egyik jelöltjük a választási iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee56e6-e444-4825-81c2-7b108d735c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hazai kávé- és bárvilág március 3-4-én az Akvárium Klubra és a Gerbeaudra fókuszált. Az idei KávéBár Bazár rendezvény keretében nem csak számos kiállító és program várta a vendégeket, de négy országos szakmai verseny is zajlott.","shortLead":"A hazai kávé- és bárvilág március 3-4-én az Akvárium Klubra és a Gerbeaudra fókuszált. Az idei KávéBár Bazár rendezvény...","id":"20180306_Bajnokok_hetvegeje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3ee56e6-e444-4825-81c2-7b108d735c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4bd177-fde6-4c00-a9e2-bfb53427c294","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Bajnokok_hetvegeje","timestamp":"2018. március. 06. 19:49","title":"Bajnokok hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk\" – mondta Szijjártó. ","shortLead":"\"Senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk\" – mondta Szijjártó. ","id":"20180307_Szijjarto_megint_visszaszolt_az_Orbant_lerasszistazo_ENSZfobiztosnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20aae4eb-37cc-4fc7-8443-22f6a645f0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Szijjarto_megint_visszaszolt_az_Orbant_lerasszistazo_ENSZfobiztosnak","timestamp":"2018. március. 07. 11:54","title":"Szijjártó megint visszaszólt az Orbánt lerasszistázó ENSZ-főbiztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Konténerszállítóval ütközött össze egy személyautó, lezárták az érintett útszakaszt.","shortLead":"Konténerszállítóval ütközött össze egy személyautó, lezárták az érintett útszakaszt.","id":"20180307_Baleset_miatt_teljes_utlezaras_Szentendre_fele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77bda2-35c2-41d9-a048-39edbc10b6f1","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20180307_Baleset_miatt_teljes_utlezaras_Szentendre_fele","timestamp":"2018. március. 07. 16:45","title":"Baleset miatt teljes útlezárás Szentendre felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbf1051-38bc-4a85-8c29-66c4ad2da69f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő az a kislány, aki nemrég csodálattal nézte az ex-First Lady portréját.","shortLead":"Ő az a kislány, aki nemrég csodálattal nézte az ex-First Lady portréját.","id":"20180307_Michelle_Obama_keteves_rajongojaval_tancolt_egyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efbf1051-38bc-4a85-8c29-66c4ad2da69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56774086-5bf6-4386-869a-24afb82f91fd","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Michelle_Obama_keteves_rajongojaval_tancolt_egyet","timestamp":"2018. március. 07. 21:03","title":"Michelle Obama kétéves rajongójával táncolt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói választási bizottság nem vette képviselőjelöltként nyilvántartásba Lévai Katalint. ","shortLead":"A zuglói választási bizottság nem vette képviselőjelöltként nyilvántartásba Lévai Katalint. ","id":"20180308_Jobbik_Valasztasi_csalas_tortent_Zugloban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da90cc4a-d40b-40d3-8ff1-62052d5f3735","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Jobbik_Valasztasi_csalas_tortent_Zugloban","timestamp":"2018. március. 08. 15:44","title":"Jobbik: Másolt ajánlóívvel bukott le Lévai Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]