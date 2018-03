Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint rendőr” és mint sokáig Berlinben élő szakértő szélesítette Lázár igazságát összeeurópai szintre, ugyanis szerinte nemcsak az osztrák főváros élhetetlen, de Berlin, Brüsszel, sőt a skandináv országok is.","shortLead":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint...","id":"20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0e426-bb8e-4b31-b70a-f651ebb08844","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","timestamp":"2018. március. 12. 09:08","title":"Már Berlin is élhetetlen: Georg Spöttle élőben istenítette Lázár bécsi kiruccanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján (!) nem válaszolt a HírTV kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján...","id":"20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18edaf07-c46d-4b4c-b84e-7d7be5c62a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","timestamp":"2018. március. 11. 13:35","title":"Németh Szilárd: A Csepeli Hírmondó jöhet, pártsajtó nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi Róbert idejében. ","shortLead":"Vidnyánszky Attila színházába a sokkal több állami támogatás ellenére is sokkal kevesebb néző vesz jegyet, mint Alföldi...","id":"201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ab0775-6436-43cd-9465-93a37eccbb3a","keywords":null,"link":"/kultura/201810__vidnyanszky_attila__nemzeti_szinhaz__vattazas__festett_valosag","timestamp":"2018. március. 11. 17:30","title":"A közönség visszacsábításával még adós a Nemzeti Színház újra kinevezett igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsit csökkent és Erzsébet-utalványt osztogat a kormány; Matolcsy György szerint 2050-re tartunk majd ott, ahol az osztrákok; visszahozták Budapestre a magyar aranytartalékot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rezsit csökkent és Erzsébet-utalványt osztogat a kormány; Matolcsy György szerint 2050-re tartunk majd ott, ahol...","id":"20180311_Es_akkor_Matolcsy_nem_szolt_Lazarnak_hogy_2050re_utolerjuk_Ausztriat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e11fb-b979-462b-84c5-9914d51d0c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Es_akkor_Matolcsy_nem_szolt_Lazarnak_hogy_2050re_utolerjuk_Ausztriat","timestamp":"2018. március. 11. 07:00","title":"És akkor Matolcsy nem szólt Lázárnak, hogy 2050-re utolérjük Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_A_muszlimok_mar_Ujpestet_akarjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0359d-4250-49b8-9de1-0c0d3969c456","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_muszlimok_mar_Ujpestet_akarjak","timestamp":"2018. március. 11. 12:35","title":"Fidesz-jelölt: A muszlimok már Újpestet akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el a diákok – állítja Steklács János, az ELTE tanszékvezetője, aki szerint számos példa van arra, hogy lehet ezt elérni. Úgy véli, el kellene felejteni a kronológikus irodalomtanítást, az évtizedek óta rögzült kötelező olvasmányokat, inkább az olvasás megszerettetésére kellene koncentrálni. És ha ehhez kortárs irodalom, vagy a Kispál és borz kell, hát azzal. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Ha tisztában lennének az oktatási célokkal, sokkal motiváltabbak lennének a tanulásra, és jobb teljesítményt érnének el...","id":"20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6e23-6107-4089-8fad-17d2f1bb97a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Minek_is_jar_a_gyerekek_iskolaba_Ezt_senki_nem_mondja_el_ne","timestamp":"2018. március. 12. 11:20","title":"Minek is jár a gyerek iskolába? Ezt senki nem mondja el neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmar katonai bázisokat épít a rohingják egykori falvai helyén – közölte az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet hétfőn Rangunban műholdfelvételekre hivatkozva.","shortLead":"Mianmar katonai bázisokat épít a rohingják egykori falvai helyén – közölte az Amnesty International (AI) nemzetközi...","id":"20180312_Mianmar__katonai_tamaszpontok_az_eluzottek_otthonai_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e0dbf4-7596-43d0-8613-7c6be39baef0","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Mianmar__katonai_tamaszpontok_az_eluzottek_otthonai_helyen","timestamp":"2018. március. 12. 08:24","title":"Mianmar – katonai támaszpontok az elűzöttek otthonai helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőgépen orosz értesülések szerint egy pokolgéppel felszerelkezett terrorista volt, aki merényletet akart elkövetni a Szocsiban rendezett téli olimpia nyitóünnepségére összegyűlt emberek ellen. \r

","shortLead":"A repülőgépen orosz értesülések szerint egy pokolgéppel felszerelkezett terrorista volt, aki merényletet akart...","id":"20180311_Putyin_2014ben_utasitast_adott_egy_utasszallito_lelovesere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62779380-ba8d-4c8f-8a78-df8a8a1d09c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Putyin_2014ben_utasitast_adott_egy_utasszallito_lelovesere","timestamp":"2018. március. 11. 18:12","title":"Putyin 2014-ben utasítást adott egy utasszállító lelövésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]