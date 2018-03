Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot indított. ","shortLead":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot...","id":"20180311_bkk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a924ac6-ee3a-4462-909b-56adecec6730","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_bkk","timestamp":"2018. március. 11. 20:54","title":"Ököllel ütötte, lábbal taposta az utast a BKK biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két másik németországi török intézményt pedig Molotov-koktélokkal dobáltak meg.","shortLead":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két...","id":"20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9291a-0eb2-4158-bc8a-db469cfcedbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. március. 11. 21:13","title":"Mecsetre és török központokra támadtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Orbánt másoló lengyel vezetés megkezdte a vasárnapi boltzár hatályba léptetését.\r

