[{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea ígéretet tett, hogy szünetelteti rakétakísérleteit az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások idejére - írta Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetében.","shortLead":"Észak-Korea ígéretet tett, hogy szünetelteti rakétakísérleteit az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások idejére...","id":"20180311_Trump_hisz_Kim_Dzsong_Unnnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adac308-4e30-45a4-8e68-993ea9e8e89c","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Trump_hisz_Kim_Dzsong_Unnnak","timestamp":"2018. március. 11. 07:19","title":"Trump hisz Kim Dzsong Unnnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Kalandos út vezetett idáig, de végül publikálták az ellenállhatatlan Nobel-díjas író és az ünnepelt színésznő, María Casares halálos szerelmét tanúsító levelezést.","shortLead":"Kalandos út vezetett idáig, de végül publikálták az ellenállhatatlan Nobel-díjas író és az ünnepelt színésznő, María...","id":"201804__camus_szerelme__szenvedelyes_sorok__iszonyu_labirintus__ketszivu_negykezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49fa323-d57f-4c62-b718-69979aa47399","keywords":null,"link":"/kultura/201804__camus_szerelme__szenvedelyes_sorok__iszonyu_labirintus__ketszivu_negykezes","timestamp":"2018. március. 11. 09:00","title":"Kétszívű négykezes - bestseller lehet Albert Camus és szerelme levelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő szökőár hetedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A természeti katasztrófa következtében több mint 18 ezren haltak meg, s megrongálódott a fukusimai atomerőmű is. A kitelepítettek közül 73 ezren még nem tértek haza.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő...","id":"20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8588cbb-ffcd-4d6f-b9b1-327efa2cfebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","timestamp":"2018. március. 11. 14:03","title":"Hét évvel a cunami és Fukusima után – 73 ezren még ideiglenes otthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4178e7-89c7-41f0-a8fa-a17b50b51c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főként olcsóbb, lassabb gépekre szánt új operációs rendszerről eddig úgy hírlett, némi pénzért lesz csak elérhető. A Microsoft alelnöke most eloszlatta a kételyeket: egy fillért sem kérnek a Windows 10 S-ért.","shortLead":"A főként olcsóbb, lassabb gépekre szánt új operációs rendszerről eddig úgy hírlett, némi pénzért lesz csak elérhető...","id":"20180312_windows_10_s_mode_frissites_ar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab4178e7-89c7-41f0-a8fa-a17b50b51c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb585b-dd83-4e91-bd90-d77bf906b7cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_windows_10_s_mode_frissites_ar","timestamp":"2018. március. 12. 08:03","title":"Itt egy jó hír: 15 ezer forint helyett ingyen adják, bárki frissíthet majd az új Windowsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","shortLead":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","id":"20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524c9190-07ad-425f-8cf1-251b0e358dd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","timestamp":"2018. március. 12. 09:50","title":"Magyar Nemzet: illegálisan építhetik a Lidl új áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","shortLead":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","id":"20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2bb8af-c4e6-4476-bb39-72bf3c0a22c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","timestamp":"2018. március. 12. 09:41","title":"Hamarosan vége a világ legnézettebb autós műsorának: mi lesz veled The Grand Tour?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő Sinmodake vulkánból kirepülő kődarabok. A több napja aktív tűzhányó az 1967-ben bemutatott Kétszer élsz című James Bond-filmben kapott szerepet: az aktuális gonosz a vulkán kráterében rendezte be titkos bázisát. \r

","shortLead":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő...","id":"20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492610c-b5e7-45ac-9a49-b7a207b1c39b","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","timestamp":"2018. március. 10. 13:25","title":"Kitört James Bond vulkánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közéleti szempontból alighanem az év legparádésabb műsorkínálata állt össze.","shortLead":"Közéleti szempontból alighanem az év legparádésabb műsorkínálata állt össze.","id":"20180310_Andy_Vajna_tevejenek_musorkinalataba_lehetetlen_nem_belelatni_az_Eliosugyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d73b2-c146-4d1b-b534-ac1e231fe48c","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Andy_Vajna_tevejenek_musorkinalataba_lehetetlen_nem_belelatni_az_Eliosugyet","timestamp":"2018. március. 10. 17:08","title":"Andy Vajna tévéjének műsorkínálatába lehetetlen nem belelátni az Elios-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]