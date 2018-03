Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú listájára, ezzel a magyar író idén is az esélyesek között szerepel – írta meg hétfőn a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú...","id":"20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196a420-53e2-4d2b-bafe-7ba7869d18a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. március. 12. 19:37","title":"Krasznahorkai László újra megnyerheti a Nemzetközi Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki.\r

\r

","shortLead":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365...","id":"20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea7cc5-91fa-4e2b-9e46-a85436509414","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","timestamp":"2018. március. 13. 13:04","title":"Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap leköpött egy fiatal lányt.","shortLead":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap...","id":"20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae6c3c4-a6e2-482f-af82-ee9487fff2f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","timestamp":"2018. március. 12. 16:55","title":"Rámehet a Liverpool legendájának karrierje, hogy leköpött egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bce81e-f328-468a-a7b4-1c012a7192a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most idegenellenes lett Pintér Attila, vagy szimplán csak...Pintér Attila?","shortLead":"Most idegenellenes lett Pintér Attila, vagy szimplán csak...Pintér Attila?","id":"20180311_Mi_folyik_itt_Felcsuton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84bce81e-f328-468a-a7b4-1c012a7192a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b66f8a-4260-433a-b190-1696fd6239d8","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Mi_folyik_itt_Felcsuton","timestamp":"2018. március. 11. 20:27","title":"Orbán falujában a fociedző már \"saját külföldijeit\" szidja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775cd6d4-628d-47b9-a523-94d54b598ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús anyagot tartalmazó csomagot találtak hétfő délután a brit parlament londoni épületének közelében. A parlament szóvivője nem sokkal később bejelentette, hogy veszélytelen anyagról van szó.","shortLead":"Gyanús anyagot tartalmazó csomagot találtak hétfő délután a brit parlament londoni épületének közelében. A parlament...","id":"20180312_Terrorfrasz_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775cd6d4-628d-47b9-a523-94d54b598ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9062ec-1abf-43a9-b946-53cf08123c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Terrorfrasz_Londonban","timestamp":"2018. március. 12. 17:05","title":"Terrorfrász Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]