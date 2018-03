Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. ","shortLead":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma...","id":"feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecb39c8-fd10-447c-bdf2-da4bdb3490fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Átélni kisbabánk mikrovilágát – 5 kényeztető tevékenység kismamáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt terápiáról, az írás gyógyító hatásáról kérdeztünk. Öt kérdés - öt válasz.","shortLead":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt...","id":"20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49df45d-f6af-4065-aa04-c50a27312a11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","timestamp":"2018. március. 13. 12:15","title":"Bihari Viktória: „A humor az evolúció elsősegélydoboza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","shortLead":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","id":"20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69ab95f-9783-447c-a3d6-dbe763cbd680","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. március. 12. 18:05","title":"Újabb ajánlásokat kaszált el az NVB Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lényeg így is jól látszik.","shortLead":"A lényeg így is jól látszik.","id":"20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4f7ca-6cf8-4337-a983-0e78bb8568cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","timestamp":"2018. március. 12. 14:00","title":"Egyetlen hirdetéssel a feje tetejére állította az ingatlanpiacot a kiskundorozsmai hirdető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]