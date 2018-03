Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","shortLead":"A Givency ház alapítójának köszönheti a világ Audrey Hepburn híres ruháit.","id":"20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3e6b7b-70a9-4fba-8a7c-95237379d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7eed55-2bc0-460a-84c4-685fe98a5023","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Meghalt_a_francia_divat_egyik_legnagyobb_alakja","timestamp":"2018. március. 12. 14:42","title":"Meghalt a francia divat egyik legnagyobb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti Európát, ha a kontinens országai nem kelnek a kurdok védelmére. A jelek szerint a kurd-török szembenállás Németországra is átterjedt.","shortLead":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti...","id":"20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d87e5-0661-4125-8262-0d92ec24f2d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","timestamp":"2018. március. 13. 08:39","title":"Németországi kurd szélsőségesek: Visszahozzuk a háborút Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz vesztegetés gyanújával – közölte Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz...","id":"20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df9321-7429-4040-a84e-59690c9dbe95","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:50","title":"A Jobbik feljelentést tesz Semjén svéd luxusvadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből, miután a technika az eredeti céltól 150 méterrel arrébb navigálta a sofőrt.","shortLead":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből...","id":"20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba7bd4-21f3-4681-85f8-cef8005a0064","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 12. 15:21","title":"Vicceskedett a GPS: a tóban kötött ki egy terepjárós Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]