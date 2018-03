A We Can't Stop a szóban forgó dal, a szám Miley Cyrus leghíresebb lemezén, a 2013-as Bangerzen jelent meg. Az énekesnőt perelő jamaicai zenész, a Flourgon néven ismert Michael May azt állítja, hogy a We Can't Stop sérti az ő 1988-as dalának, a We Run Thingsnek a szerzői jogait, Cyrus száma 50 százalékba nyúlja May szerzeményét - írja az NME.

May március 13-án nyújtotta be a keresetét a producereivel együtt, és nemcsak Miley Cyrust perelik, de a sztár menedzserét és az RCA Records valamint a Sony Music kiadókat is. A felperes ügyvédje szerint a We Can't Stop Michael May hanglejtését, hajlításait, illetve az eredetinek vélt zene ritmikáját is egyértelműen lemásolja (mi túl sok hasonlóságot elsőre nem hallunk a két dal között).

Michael May slágere annak idején vezette a slágerlistákat Jamaicában, a zenész állítása szerint a dal mind a mai napig a reggae rajongóinak nagy kedvence.