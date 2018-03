Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kedvence van a torrentezőknek – derül ki a TorrentFreak elmúlt napok filmes letöltéseit összegző toplistájából. És berobbant mindenki kedvenc űroperájának legújabb része is.","shortLead":"Új kedvence van a torrentezőknek – derül ki a TorrentFreak elmúlt napok filmes letöltéseit összegző toplistájából. És...","id":"20180313_filmletoltes_torrentezes_toplista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9102eb4d-3399-49df-98a3-ca312934f36b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_filmletoltes_torrentezes_toplista","timestamp":"2018. március. 13. 07:02","title":"Tarol egy film a torrenten, nagyon rákattantak a letöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván hiába van az Alaptörvényben kimondva valami szabályként, nem Alaptörvényben biztosított jogról van szó. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván...","id":"20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b110e-2343-4a46-bfdc-6418b41303cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","timestamp":"2018. március. 14. 10:06","title":"Ab: Nem minden alkotmánysértés ellen lehet panaszt tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","shortLead":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","id":"20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b488393c-5cd3-4813-aca4-2ae2d64db1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","timestamp":"2018. március. 13. 21:01","title":"Kulisszatitkokat árult el a Testről és lélekről állatkoordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","shortLead":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","id":"20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ba5191-e3a2-4912-9ee6-e20bb6f9aeae","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","timestamp":"2018. március. 13. 19:04","title":"Elkaszálták a kispesti önkormányzat-féle plakátátragasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","shortLead":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","id":"20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6174bc-1557-42e2-9887-d79626a0bc2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. március. 13. 11:25","title":"Minden érintett levelet kap a választás előtt a távhős rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal több idős ember lesz nemsoká, mint eddig bármikor, ez pedig új kihívásokat jelent a kormánynak is.","shortLead":"Sokkal több idős ember lesz nemsoká, mint eddig bármikor, ez pedig új kihívásokat jelent a kormánynak is.","id":"20180312_Tizmillio_ma_elo_brit_fogja_megerni_a_szazadik_szuletesnapjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a153588-2622-4e4d-99f6-de86054744bb","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Tizmillio_ma_elo_brit_fogja_megerni_a_szazadik_szuletesnapjat","timestamp":"2018. március. 12. 14:16","title":"Tízmillió ma élő brit fogja megérni a századik születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de az Urus is feljövőben van.","shortLead":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de...","id":"20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8051b-f089-4684-b4d8-8cfecc6af6d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. március. 14. 11:29","title":"Úgy viszik a méregdrága Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]