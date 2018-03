Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","shortLead":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","id":"20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b020f9-c40d-4eef-a53d-426334df5d0c","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","timestamp":"2018. március. 13. 07:55","title":"Ha a nő az idősebb, akkor csak anyáskodni tud?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és fitneszfunkciók – többek között ezeket tudja a Fitbit újdonsága. A vállalat a bevált Pebble-recepttel visz némi életet az okosórák nem túl izgalmas piacára.","shortLead":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és...","id":"20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9aa4c7-fca7-4c51-9f52-9d260b366c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","timestamp":"2018. március. 14. 10:03","title":"Megjött a Pebble igazi utódja: ígéretes okosórát dob piacra a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","shortLead":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","id":"20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69ab95f-9783-447c-a3d6-dbe763cbd680","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. március. 12. 18:05","title":"Újabb ajánlásokat kaszált el az NVB Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de a kormányfő nem ment el. Hétfő este így Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor vitázott egymással. Szakpolitikai érdek- és értékütköztetés történt úgy a Gödör Klubban, hogy egyszer sem hangzott el olyan agyonhasznált kormányzati toposz, mint a migráns vagy Soros.","shortLead":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de...","id":"20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5bd9a9-8963-456f-82be-4b0021f47b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. március. 13. 06:00","title":"Forradalomba hívta a diákokat Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig. Az is kiderül, hogy még köztük sincsenek többségben az újabb kétharmadot akarók.

","shortLead":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig...","id":"20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a2b0-55d6-47db-b620-6e501821d56a","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","timestamp":"2018. március. 13. 15:56","title":"Még a Fidesz-szavazók sem szeretnének újabb kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. ","shortLead":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma...","id":"feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecb39c8-fd10-447c-bdf2-da4bdb3490fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Átélni kisbabánk mikrovilágát – 5 kényeztető tevékenység kismamáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"11253a9e-b857-423b-ab87-b85330628726","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"itthon","description":"A januárra elbizonytalanodott szavazói többségét a kormánypártnak mostanra sikerült visszanyernie – ezt mérte a HVG számára március elején a Medián. A tíz nappal ezelőtti pillanatfelvétel szerint hatszázezer ember akar szavazni, de nem árulja el, van-e már pártja.","shortLead":"A januárra elbizonytalanodott szavazói többségét a kormánypártnak mostanra sikerült visszanyernie – ezt mérte a HVG...","id":"20180314_median_kozvelemeny_kutatas_marcius","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11253a9e-b857-423b-ab87-b85330628726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da960d02-97e8-4a20-b4d6-7e1289676e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_median_kozvelemeny_kutatas_marcius","timestamp":"2018. március. 14. 10:40","title":"Medián: A Fidesz nem ingott meg, de hatszázezer pártnélküli szavazótól tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]