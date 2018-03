Ismét feltűnihet idén a Barátok köztben Fodor Zsóka – írja a Blikk. A lap úgy tudja, az idén 20 éves Barátok közt készítői több megoldásban is gondolkodnak, és a színésznővel is tárgyalnak már a részletekről, de ő egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

A Fodor Zsóka által megformált Magdi anyus a sorozatban még 2009-ben meghalt, miután takarítás közben legurult a lépcsőn. Később egyszer szellemként visszatért, a lap pedig úgy tudja, a sorozat írói most is azon gondolkodnak, hogy vagy szellemként, vagy sorozatbeli férje, Vili bácsi hallucinációjaként, régi emlékeként is megjelenhet majd a képernyőn, de az is lehet, hogy egy Magdi anyusra nagyon hasonlító rokon, vagy testvér szerepében tér vissza.

Szerencsés Gabriella, a Barátok közt kreatív producere azt mondta, a sorozat 20. jubileumi évében folyamatosan lehet majd számítani meglepetésekre, több régi, közönségkedvenc szereplőt is vissza akarnak hozni a sorozatba. "Neveket nem mondhatunk, mert még zajlanak a tárgyalások. Ha Fodor Zsóka visszatérne, arra számtalan módon sor kerülhetne, természetesen nem lőjük le, milyen ötleteink vannak az egyes karakterekre vonatkozóan" – tette hozzá.

A lap úgy tudja, szóba került R. Kárpáti Péter, azaz Berényi András visszatérése is, aki szintén meghalt a sorozatban. Az Ábrahám Edit által megformált Berényi Claudia, vagy a Németh Kristóf által játszott Kertész Géza a történet szerint csak elköltözött a Mátyás térről, ezért őket könnyebb lenne visszaírni a sorozatba.