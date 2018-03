Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A farkasok után a pireneusi medvék is politikai problémákat okoznak Franciaországban. Már ameddig élnek. Mert a toulouse-i adminisztratív bíróság döntése szerint nagy veszélyben vannak.","shortLead":"A farkasok után a pireneusi medvék is politikai problémákat okoznak Franciaországban. Már ameddig élnek. Mert...","id":"20180313_A_medve_nem_jatek_a_franciaknal_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aed2c4-6ce9-4144-a4fd-6504fc7bb8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_medve_nem_jatek_a_franciaknal_sem","timestamp":"2018. március. 13. 09:16","title":"A medve nem játék, a franciáknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","shortLead":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","id":"20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779e122d-2f48-42e4-88ba-4dc8c9c208aa","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Megtörte a hallgatást a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","shortLead":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","id":"20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc590afe-32ee-421d-9ed5-213c8396ab4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Új számmal jött ki a választási kampányra a KDNP-s boltzáras dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek egy olyan abortusz miatt, amit állítólag végre sem hajtatott. A latin-amerikai országban több mint száz nőt ítéltek hosszú börtönre hasonló vádak miatt.","shortLead":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek...","id":"20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4912b-8451-4244-96f8-e411d40a3f11","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Munkában a világ legkeményebb abortusztörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik a különféle melódiákat. Az oldal nemrég újabb remek funkcióval bővült, már néhány kattintással tetszetős szólamokat írhatunk.","shortLead":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik...","id":"20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17583bd5-7919-4f9c-86db-90bc07a27406","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","timestamp":"2018. március. 13. 17:03","title":"Próbálja ki: hangszer nélkül, pár kattintással komponálhat zenét, csak egy böngésző kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos...","id":"20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2867bab3-8f6b-472c-b666-6c4781fd0cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","timestamp":"2018. március. 14. 05:25","title":"Még kitart a tavaszias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]