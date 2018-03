Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek egy olyan abortusz miatt, amit állítólag végre sem hajtatott. A latin-amerikai országban több mint száz nőt ítéltek hosszú börtönre hasonló vádak miatt.","shortLead":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek...","id":"20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4912b-8451-4244-96f8-e411d40a3f11","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Munkában a világ legkeményebb abortusztörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi, illetékmentességi rendszer.","shortLead":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi...","id":"20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976494d-9dbb-4f8d-92a1-63e3a8387ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","timestamp":"2018. március. 13. 16:09","title":"Új kedvezményekkel lehet lakást vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilván a migránsellenességével volt a baj. ","shortLead":"Nyilván a migránsellenességével volt a baj. ","id":"20180314_A_Facebook_leszedte_a_svedmagyar_no_interjujat_a_kozzteve_oldalarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c74e53-e04c-446c-9719-d7c41055d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_Facebook_leszedte_a_svedmagyar_no_interjujat_a_kozzteve_oldalarol","timestamp":"2018. március. 14. 09:24","title":"A Facebook leszedte a svéd-magyar nő interjúját a köztévé oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb főverzióját – ezzel pedig az abban lévő új funkciókat.","shortLead":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb...","id":"20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2ded29-227c-416d-a5f9-4a63ecfe9b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, van egy elég jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

