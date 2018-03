Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","shortLead":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","id":"20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3006a4-0109-4527-ba0c-120ce59287ec","keywords":null,"link":"/sport/20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","timestamp":"2018. március. 14. 13:20","title":"Kiesett a csapata, de Mourinho azt bizonygatja, mekkora edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák Istvánnal, akitől Kósa Lajos felesége vett egy céget 6 millió forintért.","shortLead":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák...","id":"20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a8aa82-5e1f-4913-8881-29f3559c54b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"Hadházy: \"Kósa nagy bajban van, az egész nem tűnik másnak, mint egy nagy pénzmosó hálózatnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való bánásmódunk azonban jóval több, mint hasznos vagy káros szokás: árulkodó tünet arról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való...","id":"20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f8127e-78c8-4590-a441-4d2d6e7bfb04","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Az érzelmi biztonság helyettesítője manapság: a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtó fizetett hirdetésekkel igyekszik megsegíteni a kormánypárt kampányát. Az európai horror bizonyítására terjesztett egyik videót azonban meg is kellett hamisítani, hogy illeszkedjen a képbe.","shortLead":"A kormánysajtó fizetett hirdetésekkel igyekszik megsegíteni a kormánypárt kampányát. Az európai horror bizonyítására...","id":"20180314_Igy_hazudik_az_Origo_a_2017es_europai_migranstamadas_2015os_amerikai_rablas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8e4e0-4570-4316-8d80-e9285272770a","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Igy_hazudik_az_Origo_a_2017es_europai_migranstamadas_2015os_amerikai_rablas","timestamp":"2018. március. 14. 15:06","title":"Így hazudik az Origo: a 2017-es európai migránstámadás egy 2015-ös amerikai rablás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c","c_author":"h. cs. k.","category":"itthon","description":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","shortLead":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","id":"20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac1922-9a4c-4911-891f-cb15f2d9d01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","timestamp":"2018. március. 15. 11:26","title":"Tizennégy busszal hoztak lengyeleket a Békemenetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint az ügyről Orbánnak is tudnia kellett.","shortLead":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint...","id":"20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45cfb2b-b8da-42d5-83a3-cadbea8053d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","timestamp":"2018. március. 14. 15:10","title":"Gyurcsány Ferenc feljelenti Kósa Lajost, és írásban kérdezi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán azt ígérte, a választások után elégtételt fognak venni, de most \"vérszegény ellenzéki pártocskák\" helyett szerinte egy nemzetközi birodalommal kell megküzdeni, amit Soros György neve fémjelez. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, a választások után elégtételt fognak venni, de most \"vérszegény ellenzéki pártocskák\" helyett...","id":"20180315_Orban_fenyegetozott_es_nemzetkozi_birodalmakrol_beszelt_a_Kossuth_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2b5779-6978-48c5-b83b-6ffefd7c0d16","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Orban_fenyegetozott_es_nemzetkozi_birodalmakrol_beszelt_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. március. 15. 15:33","title":"Orbán fenyegetőzött és nemzetközi birodalmakról beszélt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]