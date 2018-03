Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Elértük a csengeri állítólagos örökösnő fiát, aki a Magyar Nemzet keddi cikkében tálalt ügyben megbízhatta Kósa Lajost a 4,35 milliárd eurós vagyon kezelésével. Szabó Gábor azt állítja, anyja ügyvédjétől Kósa vele rokoni kapcsolatban álló barátjához szivárgott ki az információ a mesés örökségről, a volt debreceni polgármester ezek után maga kereste meg őket. ","shortLead":"Elértük a csengeri állítólagos örökösnő fiát, aki a Magyar Nemzet keddi cikkében tálalt ügyben megbízhatta Kósa Lajost...","id":"20180314_kosa_lajos_orokseg_csenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e9db9-a673-41b5-91bb-58ebfb5e3bac","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_orokseg_csenger","timestamp":"2018. március. 14. 06:30","title":"A csengeri \"háztartásbeli\" fia szerint Kósa Lajos érdeklődött nála a 4 milliárd eurós örökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és követésére alkalmas felületét a Facebook. ","shortLead":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és...","id":"20180315_facebook_watch_video_hirado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33598e5a-6c95-45e2-9069-4aa0b7eedddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_facebook_watch_video_hirado","timestamp":"2018. március. 15. 19:03","title":"Új menüpont érkezik a Facebookra: minihíradók lesznek benne, jönnek a háromperces tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok számára önmaguk optimalizálását, a hatékonyság javítását, az optimális ügyfélélmény biztosítását.","shortLead":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok...","id":"20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff88365-4a4e-47d2-99e3-0740d286eac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","timestamp":"2018. március. 14. 15:03","title":"Szakadozik a térerő? Nem gond, az új mobilhálózatok olyan okosak, hogy már saját magukat javítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

","shortLead":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította...","id":"20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917d229-e45d-4eaf-8f1f-19196f45fc78","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","timestamp":"2018. március. 14. 08:33","title":"Kutyahalál a csomagtartóban, a légitársaság bocsánatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén októberben lesz húsz éve, hogy a Barátok közt elindult az RTL Klubon. Ebből az alkalomból a készítők azt tervezik, hogy régi, a sorozatból azóta távozott szereplőket is visszahoznak a képernyőre. ","shortLead":"Idén októberben lesz húsz éve, hogy a Barátok közt elindult az RTL Klubon. Ebből az alkalomból a készítők azt tervezik...","id":"20180314_Reg_nem_latott_szereplok_ternek_vissza_a_20_eves_Baratok_koztbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1289f419-dab0-4ad4-80e3-b25eada61f30","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Reg_nem_latott_szereplok_ternek_vissza_a_20_eves_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. március. 14. 10:18","title":"Rég nem látott szereplők térnek vissza a 20 éves Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","shortLead":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","id":"20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae97ebbe-7535-44cd-9ef4-cb7ae9761f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","timestamp":"2018. március. 14. 18:00","title":"Csodás emléket állítottak Stephen Hawkingnak Kelet-Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","shortLead":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","id":"20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72246aa7-2d0f-4bec-acf3-0959dccbf8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","timestamp":"2018. március. 14. 17:25","title":"Az MSZP-ben már lemondtak az LMP-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","shortLead":"A növekvő botrány ellenére mosolyogva üzent Orbán.","id":"20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c121b1cc-a4c6-4c62-a993-f8d6f08204d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c4adcb-b26a-41b6-9b5e-7084c0bc4a44","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Orban_Viktor_uzent_En_mar_keszulodok","timestamp":"2018. március. 14. 16:35","title":"Orbán Viktor üzent: \"Én már készülődök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]