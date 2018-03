Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek a zsarolóvírusok.","shortLead":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek...","id":"20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92945d35-ba9f-490e-8032-5fc428962097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","timestamp":"2018. március. 14. 13:00","title":"Ha nem fizetsz, nem dolgozom: robotokat fertőznek zsarolóvírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ef9aa3-dcbb-494f-aea4-bfed3bd7c87e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sírva vonult ki szerdán a sokadik orosz elnökjelölti tévévitáról Kszenyija Szobcsak, a Polgári Kezdeményezés párt jelöltje, mert férfi riválisai folyamatosan belefojtották a szót és szidalmazták, a moderátor pedig, a szabályok értelmében, nem kelhetett a védelmére.","shortLead":"Sírva vonult ki szerdán a sokadik orosz elnökjelölti tévévitáról Kszenyija Szobcsak, a Polgári Kezdeményezés párt...","id":"20180315_Orosz_elnokvalasztas__sirasb_torkollott_a_jeloltvita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ef9aa3-dcbb-494f-aea4-bfed3bd7c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1db8bdb-4e60-464c-a052-8de03742dc9b","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Orosz_elnokvalasztas__sirasb_torkollott_a_jeloltvita","timestamp":"2018. március. 15. 05:14","title":"Orosz elnökválasztás: sírásba torkollott a jelöltvita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem fogadott el, miközben a közjegyzői papírban szerepelt egy 800 milliós ajándék Kósa édesanyjának. Aki - mint a sertéstelepes sztori óta tudjuk - nem stróman.","shortLead":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem...","id":"20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bb0a7-fabf-4a1b-8e32-c377c513260e","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","timestamp":"2018. március. 14. 20:57","title":"Pontokba szedtük a Kósa-sztorit, így kiütköznek az ellentmondások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156b6a2-1665-44c1-b84d-f350a3652388","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendszer lényege egy olyan kommunikációs hálózat, amely információt oszt meg a közlekedés résztvevőivel. Jármű, járművel, illetve a közlekedési infrastruktúra többi eleme a járművekkel.","shortLead":"A rendszer lényege egy olyan kommunikációs hálózat, amely információt oszt meg a közlekedés résztvevőivel. Jármű...","id":"20180314_icts_jarmu_kommunikacio_okosautok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156b6a2-1665-44c1-b84d-f350a3652388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094abfe-50d6-4d19-b051-f986598d1f24","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180314_icts_jarmu_kommunikacio_okosautok","timestamp":"2018. március. 14. 09:25","title":"Magyar javaslatra válhat kötelezővé az a hálózat, amelyen az autók egymással \"beszélgetnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák Istvánnal, akitől Kósa Lajos felesége vett egy céget 6 millió forintért.","shortLead":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák...","id":"20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a8aa82-5e1f-4913-8881-29f3559c54b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"Hadházy: \"Kósa nagy bajban van, az egész nem tűnik másnak, mint egy nagy pénzmosó hálózatnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffdf2e-c11b-45a3-a3af-bec6bfcdeeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","timestamp":"2018. március. 14. 21:52","title":"Újságíró-gyilkosság: az EP alapos vizsgálatot sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]