Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81065c2b-47a4-42f3-b80d-ce3bb986eab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rohan az idő.","shortLead":"Rohan az idő.","id":"20180315_Segitunk_Ne_hagyja_el_gepjarmuvet__oteves_a_legendas_SMS","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81065c2b-47a4-42f3-b80d-ce3bb986eab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2860c61b-32ed-4f05-8ab0-a83a6f93532b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180315_Segitunk_Ne_hagyja_el_gepjarmuvet__oteves_a_legendas_SMS","timestamp":"2018. március. 15. 13:16","title":"„Segítünk! Ne hagyja el gépjárművét!” – ötéves a legendás SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","shortLead":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","id":"20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d7e-8161-4ec6-8d20-61cfbd1dc51f","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","timestamp":"2018. március. 13. 16:24","title":"Egy újabb nagyágyú, Lana Del Rey a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérésből kiderült, a magyarok közel 80 százaléka tisztában van vele, hogy Orbán veje érintett a botrányban. ","shortLead":"Egy felmérésből kiderült, a magyarok közel 80 százaléka tisztában van vele, hogy Orbán veje érintett a botrányban. ","id":"20180314_Kepben_vannak_a_magyarok_az_Elios_es_Tiborcz_ugyeivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ef905-ed69-4a53-9264-5bf7e12e4395","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kepben_vannak_a_magyarok_az_Elios_es_Tiborcz_ugyeivel","timestamp":"2018. március. 14. 07:46","title":"Képben vannak a magyarok az Elios és Tiborcz ügyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy Riot Theatre-t. A koncert végén üzentek a magyar közönségnek.","shortLead":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy...","id":"20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8057946b-c13d-49af-b4ea-d36866dd5ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","timestamp":"2018. március. 13. 16:38","title":"Putyinhoz hasonlította Orbánt a Pussy Riot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden kiderült az újdonságokról. legutóbb például a hivatalos háttérképei is kiszivárogtak.","shortLead":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden...","id":"20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3354886b-5611-4cbb-bd6b-adf89f0ad9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","timestamp":"2018. március. 13. 18:00","title":"Még be sem mutatták a készülékeket, de már letölthetők az új Huawei P20 háttérképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett Japánba. A malőr két nappal az után történt, hogy ugyanezen légitársaság egy gépén elpusztult az ülések fölötti csomagtartóba kényszerített kölyökkutya.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett...","id":"20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef9627-9de6-47c2-bd94-c2b115d7012d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","timestamp":"2018. március. 15. 05:26","title":"A United Airlines rossz földrészre szállította egy család kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]