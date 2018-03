Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","shortLead":"Egy lengyeltóti családi házban találtak rá a két holttestre. ","id":"20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82bb7e7e-aa9a-437d-b669-384cfd8ca633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df30e93-11f5-4831-872d-1629612b12d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Megoltek_egy_kisgyermeket_Somogyban_az_anya_ongyilkos_lett","timestamp":"2018. március. 14. 18:34","title":"Megöltek egy kisgyermeket Somogyban, az anya öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418","c_author":"Gehér József","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetők nagy gondban vannak. Segítsünk nekik, és vegyük át a két szélső megoldást. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők nagy gondban vannak. Segítsünk nekik, és vegyük át a két szélső megoldást. Vélemény.","id":"20180313_Kretakor_Nirvaniaban_avagy_mi_legyen_az_egyeni_valasztokeruletekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953f58be-23b7-4a1b-b9ad-2efd1d245161","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kretakor_Nirvaniaban_avagy_mi_legyen_az_egyeni_valasztokeruletekkel","timestamp":"2018. március. 13. 15:45","title":"Krétakör Nirvániában, avagy mi legyen az egyéni választókerületekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is, mint a kaliforniai Peter Portugal műve, amelynek \"Delfin\" nevű járműve valódi műalkotásnak tekinthető.","shortLead":"A faszerkezetes autók gyártása ma már csak a brit Morgan és néhány kis műhely sajátja. Vannak még egyedi projektek is...","id":"20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf041580-94f5-454a-bb5c-d3526811b111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb74ef7-21c0-4c89-900b-8a920f7740f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_dolphin_peter_portugal_faszerkezetes_auto","timestamp":"2018. március. 14. 14:28","title":"Ez elég egyedi: Egy 250 éves fa és egy Nissan keveréke ez az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","shortLead":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","id":"20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7376f4b-e424-4dd0-98bb-7e1b888a570b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","timestamp":"2018. március. 14. 19:43","title":"Jogellenesen szedték le a Jobbik plakátjait Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","shortLead":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","id":"20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa78471f-1c66-49a7-84c3-685ec5b48f29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","timestamp":"2018. március. 13. 13:18","title":"Hugh Hefner tervei szerint modernizálják a Playboy-villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","shortLead":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","id":"20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023d380-30ed-4d1e-ba67-d244afcac0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 14. 14:21","title":"Új plakátkampánnyal jön a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","shortLead":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","id":"20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f469b25-583a-445f-bf9d-b4933f415ad0","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","timestamp":"2018. március. 13. 20:01","title":"Ferenc pápáról forgatott filmet Wim Wenders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]