[{"available":true,"c_guid":"46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","shortLead":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","id":"20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a489a9d-597f-45d3-936b-c752dcf92981","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","timestamp":"2018. március. 15. 13:05","title":"Tényleg túl kicsi Lara Croft melle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megzavarták Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kedd délutáni orosházi utcafórumát.","shortLead":"Megzavarták Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kedd délutáni orosházi utcafórumát.","id":"20180313_rendorok_intezkedtek_vona_foruman","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41841ef-4d4b-4eef-9131-2187e3238524","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_rendorok_intezkedtek_vona_foruman","timestamp":"2018. március. 13. 18:12","title":"\"Imaszőnyegárusok\" ellen intézkedtek a rendőrök Vona fórumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","shortLead":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","id":"20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409df61-ee94-45cd-bff7-8309438ec613","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","timestamp":"2018. március. 14. 19:47","title":"Fico lemond, csak választás ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt – állítja egy új tanulmány, amelyet kedden a BBC News ismertetett. ","shortLead":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt –...","id":"20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94c57-ec58-49a6-88bf-0a0c0ec40a42","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","timestamp":"2018. március. 13. 15:16","title":"Nagy túlélők voltak a kőkorszaki emberek Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi helyezésén az Apple és a Google.","shortLead":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi...","id":"20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569d487-f221-474c-ac3d-5bf7db638a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","timestamp":"2018. március. 14. 19:00","title":"Felmérés: a felhasználók egyre jobban orrolnak az Apple-re és a Google-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat hatályon kívül kell helyezni. A férfi csak családján akart segíteni.","shortLead":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat...","id":"20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f50963-9771-45d0-b080-cb37add3fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","timestamp":"2018. március. 14. 16:55","title":"Az Amnesty felháborodott Ahmed H. ítéletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf0d944-ee90-4f23-b5ce-ee65de1c2354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol hatóságok által körözött terepjárót foglaltak le a magyar rendőrök Kiszombornál.","shortLead":"A spanyol hatóságok által körözött terepjárót foglaltak le a magyar rendőrök Kiszombornál.","id":"20180315_kiszombor_rendorseg_autolopas_lopott_auto_autotolvaj","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf0d944-ee90-4f23-b5ce-ee65de1c2354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c397e-ac43-49b1-90b0-77334eeda611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_kiszombor_rendorseg_autolopas_lopott_auto_autotolvaj","timestamp":"2018. március. 15. 11:31","title":"Trükközött az autótolvaj, de a kiszombori rendőröket nem tudta átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia érintésével érkezett meg Ausztriába. A Dzsafari testvéreknek és gyermekeiknek azt után kellett távozniuk, hogy az Európai Unió Bírósága is Ausztriának adott igazat. Több százezer menekült helyzete bizonytalanodott el a döntés miatt.","shortLead":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia...","id":"20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7f3ec-b478-4ea9-bfea-9f369f79fed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","timestamp":"2018. március. 14. 07:28","title":"Precedens lehet: afgánokat toloncoltak vissza Horvátországba Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]