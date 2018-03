Egy szabadon alkotó társaságnak nem dolga foglalkozni azzal, az oroszoknál miért is nem lehet mostanában gúnyolódni a világtörténelem egyik legkegyetlenebb gyilkosán és önző cinkosain. Igazából senkinek sem lenne dolga érzékenyen viselkedni, ha elmebeteg zsarnokokról van szó, de hát most épp ilyen világban élünk. Armando Iannucci, aki Egy kis gubanc című mozifilmjében (amelynek forgatókönyvéért Oscarra is jelölték), és Az alelnök című HBO-tévésorozat alkotójaként már számtalanszor hitet tett amellett, hogy a hatalomvágyból fakadó ostobaságon nem csak szabad, hanem kötelező is röhögni. És ezért nem lesz fura, hogy a Sztálin halálában az oroszok angolul beszélnek, és ezért nem lesz zavaró, sőt, inkább hasznos, hogy a messziről jött ember most tényleg azt mond, amit akar. Mert az igazságot, a valódit mondja.

Lehetne tőlük mit tanulni, vagy csak kedvet kapni – jó ideje mifelénk is nagy hiánycikk az őszinte szatíra. Pedig hát, lehetne ma is A tanú éleslátását idéző filmeket forgatni, hasznos lenne úgynevezett nagy szabadságunkban is kritikusan a múlt felé fordulni. Felszabadító erővel bírhat az ilyenfajta hozzáállás.

Alig kell hozzá más, mint őszinteség. Sorvezetőnek pedig csakis az emberséget érdemes használni. Meg persze a történelmi tisztánlátást.

Ha a félelem megeszi, a nevetés tán táplálja a lelket. Iannucci második rendezésében 1953 márciusába kalauzol minket, amikor is Joszif Visszarionovics Sztálin (Adrian McLoughlin) egy gyalázkodó üzenetet olvasva szívéhez kap, összepisili magát, majd eszméletlenül fekszik a puritán szőnyegen, amíg végképp ki nem leheli a lelkét. De előtte a többiek még szerencsétlenkednek körülötte egy sort, hisz megmenteni nem nagyon van kedvük. Fontosabb dolguk is akad annál – ki kellene találni, hogyan legyen tovább. És legfőképpen: kivel.

Igen, Iannucci nem finomkodik, és bár egy francia képregény alapján úgy rakta össze a forgatókönyvet írócsapatával, hogy az események (legalábbis azok lényege, és sokszor egyébként a leghihetetlenebb momentumok) hitelesek legyenek, arra gondosan ügyelt, hogy a párt meghatározó emberei, Berija (Simon Russell Beale), Hruscsov (Steve Buscemi), Malenkov (Jeffrey Tambor), Molotov (Michael Palin) és Zsukov (Jason Isaacs) a lehető legszánalmasabb formájukban legyenek nagyon viccesek. Gyáva, öregedő, szar alakok mindahányan, és az őket alakító, zseniális színészek óriási kedvvel, a történelemből filmre másolt ördögi abszurdot fapovával előadva sunnyognak, ügyeskednek, egymást hátba veregetik, ám közben persze mindenki igazi, vagy jelképes rejtett fegyverrel rohangál a koporsó körül. Elvégre, egy olyan helyen, ahol egy normális orvost se lehet összeszedni, mert mindet elhurcolták vagy kivégezték, az utódlási verseny miért lenne kicsit is sportszerű?

S ezek, ilyenek vezettek egy hatalmas országot, dörgöli az orrunk alá a Sztálin halála. Olyanok, akik egymást is kinyírták, ha éppen a paranoia azt kívánta, olyanok, akik a feleségüket is megtagadták, ha a bőrüket kellett menteni, olyanok, akiknek a milliónyi halott a háttérben semmit sem számított. Ezeken tényleg röhögni kell, mást nem érdemelnek. A félelmeiken, a kisstílűségükön – nincs rajtuk mit árnyalni, megérteni. És persze Sztálin gyerekeit se kíméli a film. Nála mindenki megy a levesbe.

Az egyik pszichopata nevetségesebb, mint a másik. Eléggé nehéz közülük választani.

Ianucci nem foglalkozik ideológiai kérdésekkel, ráadásul intelligens érzékkel lavíroz a Monty Python-féle szkeccsek és az igazi dráma között – ugyanis, akik egy pillanatra sem lehetnek nevetség tárgyai a Sztálin halálában, azok az áldozatok. A megtorlásokból, a gyilkosságokból nem csinál viccet, a borzalmakat nem maszatolja el a vígjáték kedvéért. Azt a szívességet nem teszi meg Berijáéknak, hogy az ő nézőpontjukat használja, amikor bűneiket ábrázolja. A listázásoknak, kivégzéseknek súlya és ereje van, az árulás, az árulás, a halál, az halál. S akkor is az marad, amikor az elvtársak „hitet tesznek” a reformok mellett.

A Sztálin halála jó ritmusú, átgondolt film, szinte nem is tehet arról, hogy mégis kicsit hosszú. Azért, mert 106 perc egyszerűen sok belőle. Ennyi ideig fárasztó ezeket a szerencsétleneket nézni. Még úgy is az, hogy tényleg mindenki nagyszerű benne. Bármennyire is sokat kacagunk, rettentően szomorú abba belegondolni, hogy az itt ábrázolt sötétség fájdalmasan hosszú évtizedeken keresztül uralkodott – és ugye, nem csak a Szovjetunióban. Meg az sem éppen megnyugtató érzés, hogy véletlenül sem állíthatjuk azt, hogy ne fenyegetne most is.

És erről nem csak azok az orosz moziüzemeltetők tudnának mesélni, akik a tiltás ellenére is műsoron akarták tartani a Sztálin halálát...