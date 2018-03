A Buckinghamshire-i Aylesbury városáról van szó - arról a helyről, ahol Bowie 1972-ben először lépett színpadra Ziggy Stardust-konceptprogramjával, s ahol ráadásul korábban egy másik műsorát, a Hunky Dory című lemezanyagot is először mutatta be.

A szobrot már tavaly szerették volna felállítani, ám akkor egy építkezés miatt halasztaniuk kellett. Az emlékművet a város Market Square nevű terén állítják fel - ez egy finom utalás Bowie Ziggy-lemezének Five Years című dalára, annak nyitósorára ("Pushing through the market square, so many mothers sighing"). Az alkotás neve Earthly Messenger lesz, ez is egy utalás, jelesül Bowie egy Rolling Stone-interjújára ("Ziggy himself was not an alien, just the earthly messenger for the Starman" - Ziggy maga nem volt idegen, csak a Starman, a csillagember földi hírnöke).

Fantastic to be at unveiling of maquette for amazing #bowie statue with @davidstopps and sculptor Andrew Sinclair at @TheWaterside1 today! pic.twitter.com/RIKFvWAQh9 — AVDC (@aylesburyvale) 2017. május 17.

A közösségi finanszírozással összehozott szobrot, melyet Andrew Sinclair szobrász készítette, március 25-én avatják fel a városban, melyet egyesek egyenesen átkeresztelnének Aylesbowie-ra.

(via NME, BBC)