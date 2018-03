Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A Jobbik képviselői a Batthyány-örökmécsesnél tettek esküt a Szent Korona másolatánál, a baloldali ellenzék pedig a Szabadság híd tövében ünnepelt. A kutyapárt aktivistái sem maradtak otthon, az utolsó nagy ünnepi rendezvény pedig a diákoké volt, akik az Operaháznál állítottak fel színpadot.","shortLead":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán...","id":"20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d927fae-ca5b-4ab6-b568-18fb76d44368","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","timestamp":"2018. március. 15. 20:30","title":"Békemenettől diáktüntetésig: így ünnepelt Budapest március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","shortLead":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","id":"20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db59dfc4-606f-4e3f-903d-af6c532013b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","timestamp":"2018. március. 17. 12:08","title":"Szita Károly válaszolt az ügynökmúltját bizonyító cikkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb, mindkét félnek fontos kérdésekről tárgyaljon vendéglátóival. Valószínűnek tűnik, hogy az előre be nem jelentett találkozókon Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök májusra tervezett tárgyalásait készítik elő. \r

","shortLead":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb...","id":"20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf3461-eb2c-44bf-a17e-189b60889a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","timestamp":"2018. március. 16. 06:45","title":"Észak-koreai atomprogram – Svédország közvetít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni? Kísérletet tettünk rá.","shortLead":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni...","id":"201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27eaaa16-8c3b-4e6c-9b82-cb0e92562b70","keywords":null,"link":"/itthon/201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","timestamp":"2018. március. 16. 12:00","title":"Ha a részvétel számít, Orbán dörzsölheti a tenyerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos, téli időre számíthatunk, faggyal és hóval, visszavehetjük a téli kabátokat. ","shortLead":"Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos...","id":"20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7843536e-43b9-4328-a57b-f220b2d62d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b94e272-4905-4047-9b77-c3ecb96db2b9","keywords":null,"link":"/elet/20180315_megismetlodhet_szombaton_a_2013as_nagy_hovihar","timestamp":"2018. március. 15. 19:45","title":"Időkép: Megismétlődhet szombaton a 2013-as nagy hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és gépkocsit temettek maguk alá, a CNN hírtelevízió tudomása szerint többen meghaltak.","shortLead":"Összedőlt egy újonnan épült gyalogos felüljáró csütörtökön a floridai Miamiban, a lehulló betonelemek több embert és...","id":"20180315_miami_gyalogoshid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2411246-fda6-4588-9418-a454600b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060a4081-5ff5-4835-b793-21842219e83a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_miami_gyalogoshid","timestamp":"2018. március. 15. 20:29","title":"Embereket temetett maga alá egy összedőlt gyaloghíd Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét terjedni kezdett a Facebookon egy évekkel ezelőtt feltöltött kép.","shortLead":"Ismét terjedni kezdett a Facebookon egy évekkel ezelőtt feltöltött kép.","id":"20180315_kep_magyar_ut_osztrak_ut_katyu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b924-052e-4bb5-b931-3233cfc09954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_kep_magyar_ut_osztrak_ut_katyu","timestamp":"2018. március. 15. 13:46","title":"Fotó: Egyetlen tökéletes kép arról, mi a különbség a magyar és az osztrák utak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze, hogy ellenszavazat nélkül újraválasztották Hszi Csin-pinget Kína elnökévé. A megbízás újabb öt évre szól.","shortLead":"Persze, hogy ellenszavazat nélkül újraválasztották Hszi Csin-pinget Kína elnökévé. A megbízás újabb öt évre szól.","id":"20180317_Hszi_Csinping_jo_uton_jar_afele_hogy_elete_vegeig_Kina_elnoke_maradhasson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9faae-781b-43df-9fb1-067d3738332b","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Hszi_Csinping_jo_uton_jar_afele_hogy_elete_vegeig_Kina_elnoke_maradhasson","timestamp":"2018. március. 17. 09:15","title":"Hszi Csin-ping jó úton jár afelé, hogy élete végéig Kína elnöke maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]