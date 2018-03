Mégis lesz Alföldi Róbertnek beszélgetős fellépése Zala megyében. Zalaszentgróton rendezik meg a politikai okokból többször is elkaszált eseményt, de ezúttal már nem kell, hogy tabunak számítsanak a közéleti témák sem. A március 24-én a helyi művelődési központba megszervezett talk-show-n Veiszer Alinda fog a színész-rendezővel beszélgetni - vette észre a 444. Az eseményről a település DK-s polgármestere, Baracskai József posztolt Facebookon.

Eredetileg Alföldi Róbert a műsorát március 22-én tartották volna meg Zalaegerszegen, de az Alföldi vendégszereplésével rendezendő talk-show-t a szervezők hirtelen lemondták. Már a szerződést is postára adták, amikor visszautasították Alföldi szereplését. Hamarosan kiderült, hogy Alföldi sejtése megalapozott: azaz nem technikai okok miatt mondták le valójában az eseményt, hanem Vigh László fideszes parlamenti képviselő tiltotta le az estet a hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelmet követően.

Ezek után helyi civilek kezdtek szervezni egy újabb estet, amire Alföldi azonnal igent mondott, az időpontban is megállapodtak, és abban is, hogy nem politizálni fognak, ahogy az eredeti szerződés is ezt kötötte ki feltételként. Csakhogy végül ez a terv is zátonyra futott: hiába akarták helyi civilek mégis megrendezni az előadást, egy magánszereplő nem mert nekik termet bérbe adni ilyen célra.