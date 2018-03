Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","shortLead":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","id":"20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d8ad6f-6707-4eb1-90a7-1a7a282974a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","timestamp":"2018. március. 16. 21:57","title":"Többször megbüntették korábban a Miamiban összeomlott felüljárót építő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6199fa-7ef3-46d1-97ec-8d5cef2b20de","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","timestamp":"2018. március. 18. 09:37","title":"Egy éve nincs velünk, aki nem csak egy műfajt ihletett, hanem a Vissza a jövőbe legemlékezetesebb jelenetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","shortLead":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","id":"20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239eb59-452d-4b7a-a1a8-95c241f48226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 14:39","title":"Abszurd helyzet Lengyelországban a vasárnapi boltzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome fejlesztőknek szánt változatába már belekerült egy új funkció, amivel kényelmesen lehet ide-oda szállítgatni a böngészővel megjegyeztetett jelszavakat.","shortLead":"A Chrome fejlesztőknek szánt változatába már belekerült egy új funkció, amivel kényelmesen lehet ide-oda szállítgatni...","id":"20180317_google_chrom_bongeszo_jelszavak_lementese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd8819-b229-48f7-bdd7-5bf87433307f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_google_chrom_bongeszo_jelszavak_lementese","timestamp":"2018. március. 17. 08:03","title":"Igazán hasznos újítás jön a Chrome-ba: könnyebb lesz szállítgatni a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","shortLead":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","id":"20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1a200-2c6b-48e6-968a-1e3449a8238d","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","timestamp":"2018. március. 16. 10:47","title":"Az RTL Klub is beszáll a választási kampányba, a maga módján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek, hiszen a rajtuk szereplő jelöltek nem kívánnak lebontani semmiféle határzárat.","shortLead":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek...","id":"20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdda0cc-1df4-439a-8b56-42f84289f813","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","timestamp":"2018. március. 16. 10:12","title":"A TASZ szerint jogsértők a Fidesz határzárbontós plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]