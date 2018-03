Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint a Google mért szerdán bejelentett döntésével nagy ütést a kriptovalutára.","shortLead":"A jelek szerint a Google mért szerdán bejelentett döntésével nagy ütést a kriptovalutára.","id":"20180318_megallas_nelkul_zuhan_szerda_ota_a_bitcoin_arfolyama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963dc30b-c2b2-4f55-9f4c-a4040daeeea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_megallas_nelkul_zuhan_szerda_ota_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2018. március. 18. 15:43","title":"Megállás nélkül zuhan szerda óta a Bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e127eae-44ad-499d-a77f-05ad1cff757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","timestamp":"2018. március. 18. 19:03","title":"Az internet nem felejt: alig fogja elhinni, hogy mi volt a vezető hír a Fidesz címlapján pontosan 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen a Szkripal-ügyben az Egyesült Királyság - közölte szombaton a brit külügyminisztérium, miután Oroszország 23 brit diplomatát utasított ki.\r

