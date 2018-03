Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","shortLead":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","id":"20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f26ac-6e33-4537-828d-f33489cb8075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","timestamp":"2018. március. 18. 07:41","title":"Tudta, hogy egyetlen nő találta fel az irányjelzőt, a féklámpát és az ablaktörlőt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. Szakértői becslések szerint az adatok jellege miatt végül közel 50 millió ember adatai kerülhettek illetéktelenekhez.","shortLead":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait...","id":"20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aefd53-10a6-4954-908a-22d579c780dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","timestamp":"2018. március. 17. 20:28","title":"40-50 millió Facebook-felhasználó érintett, rengeteg a károsult a most kirobbant adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon a történéseket.","shortLead":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon...","id":"20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af3a50b-7092-47a4-b9e0-04f0def23cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","timestamp":"2018. március. 18. 20:03","title":"Itt egy lenyűgöző timelapse videó a világegyetem kialakulásáról, 1 mp = 22 millió év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó Zsolt. Most testvére, Becsó Károly indul, de visszalépésekkel és koordinációval közel lehet hozzá kerülni. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó...","id":"20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545fb62-904b-4d5c-9b08-2bb20b5fcc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","timestamp":"2018. március. 18. 07:30","title":"Dömsödi Gábor szorongathatja meg a Fideszt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","id":"20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817c916f-288a-43d0-976b-6cc96de5acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","timestamp":"2018. március. 18. 15:05","title":"Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget majd vele.","shortLead":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget...","id":"20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec8ac4-190f-489f-8145-eb8352353fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","timestamp":"2018. március. 17. 11:53","title":"Van egy város Zalában, ahol szívesen látják Alföldi kicenzúrázott műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]