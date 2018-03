Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","shortLead":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","id":"20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bf4520-d317-47e6-ba71-989662674d46","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","timestamp":"2018. március. 17. 12:09","title":"David Bowie-szobrot állítanak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós esélye a győzelemre. A szavazókörzetek reggel nyolctól este nyolcig vannak nyitva, az összes választónak 22 órája van voksa leadására.\r

","shortLead":"Megkezdődött az elnökválasztás Oroszországban, az államfői posztért nyolcan versengenek, de csak egy embernek van valós...","id":"20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764f8d52-e07e-4b9f-a432-7bffb176786b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee3575-51d9-4157-9fc1-78f930306a22","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Oroszorszag_ma_elnokot_valaszt","timestamp":"2018. március. 18. 08:05","title":"Oroszország ma elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"","category":"vilag","description":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi elnökválasztáson: a hivatalban lévő államfő a voksok 72,5 százalékát kapta, ezzel minden korábbinál nagyobb támogatást szerzett.","shortLead":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi...","id":"20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f676036-5d68-4c01-9bdd-cba4f624ad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","timestamp":"2018. március. 18. 20:04","title":"Orosz választások 25 százalék után – Putyin-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","shortLead":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","id":"20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf39f2a-b824-4eca-a926-122cebec770f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","timestamp":"2018. március. 19. 06:35","title":"Újra havazik az ország nagy részén, indulás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]