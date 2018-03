Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79be8e76-21fb-4954-9045-2d50b69ca4fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre egy szándéknyilatkozatról van szó, a város polgármestere még ezután szeretné felmérni, képesek-e megfelelni a követelményeknek.","shortLead":"Egyelőre egy szándéknyilatkozatról van szó, a város polgármestere még ezután szeretné felmérni, képesek-e megfelelni...","id":"20180319_torino_ujra_teli_olimpiat_rendezne_2026ban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79be8e76-21fb-4954-9045-2d50b69ca4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84e0398-56fd-4d76-b73e-572b6117a8bc","keywords":null,"link":"/sport/20180319_torino_ujra_teli_olimpiat_rendezne_2026ban","timestamp":"2018. március. 19. 11:35","title":"Torino újra téli olimpiát rendezne 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81066171-5fa1-4df7-95e9-9223db131352","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni harcokra? A Don-kanyarban súlyos veszteségeket szenvedett katonák sorsa régóta viták kereszttüzében áll.","shortLead":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni...","id":"201809__a_2_magyar_hadsereg__donkanyar__torteneszvitak__elatkozott_regiment","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81066171-5fa1-4df7-95e9-9223db131352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b62ffb-261e-49f3-81b5-dfde88b6219d","keywords":null,"link":"/kultura/201809__a_2_magyar_hadsereg__donkanyar__torteneszvitak__elatkozott_regiment","timestamp":"2018. március. 17. 20:00","title":"Írói túlzás, hogy a doni csatavesztés volt a második Mohácsunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","shortLead":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","id":"20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b05ace-0857-45ca-a614-120fa59f9f09","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 17. 17:02","title":"Erzsébetvárosban is több száz ajánlást másolhatott Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","shortLead":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","id":"20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c08b06-f985-42d1-b782-ff23d29ea928","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","timestamp":"2018. március. 17. 19:26","title":"Leállította működését Oroszországban a British Council","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor nyugdíjba vonuláskor a munkabérünk 50 százalékkal magasabb lesz. Legalábbis az Egyesült Államokban ez a helyzet – írja a Forbes magazin. ","shortLead":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor...","id":"20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f2e-f943-4ff6-afa1-cb669c551ff6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","timestamp":"2018. március. 19. 12:05","title":"A nagyarcú munkavállalóknak bealkonyult, 10 év múlva pitizniük kell egy állásért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, hogy a magát ma már szabad sajtóként jellemző – és a média hatalmat ellenőrző szerepét valóban betölteni látszó – Magyar Nemzet weboldalának címlapja mit mutatott 10 és 5 éve.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30eac54-009c-44bd-a0ff-ae607eef3ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 19. 12:03","title":"Az internet nem felejt: vicces visszanézni, miket hozott a Magyar Nemzet címlapon 10 és 5 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]