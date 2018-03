Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok mellékvágány is belefért. Volt, ahol oldalsó ablaktörlővel próbálkozott a gyártó, de olyan cég is, amelyik világító abroncsokat akart piacra dobni. És akkor a beépített lemezjátszóról még nem is beszéltünk.","shortLead":"Az elmúlt 100 évben rengeteget változott az autóipar, amibe nemcsak a ma használatos technológiák kidolgozása, de sok...","id":"20180318_orult_autos_talalmanyok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216adf33-e1e2-4292-9764-bf3cc1f246e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b12758-9aa0-4682-9106-2e594c69b351","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_orult_autos_talalmanyok","timestamp":"2018. március. 18. 12:30","title":"Őrült ötletek: 7+1 autós találmány, amit forradalminak gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics titokban Szíriának adja tovább a katonai titkokat. Az oroszok nem reagáltak, Kuncevics egy Aleppóból Moszkvába tartó gépen halt meg.

","shortLead":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics...","id":"20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfcae8-2040-4026-a2ac-ee2dc0d65131","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"Izrael mérgezte meg a Novicsok idegméreg atyját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai fiatalember, aki elmondása szerint több mint ötven állat hangját képes utánozni. ","shortLead":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai...","id":"20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6b81da-cf4c-4e64-899d-ac4dbf9007ef","keywords":null,"link":"/elet/20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","timestamp":"2018. március. 19. 08:45","title":"Konkurenciát kapott Afrikából a Rendőrakadémia híres hangutánzója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4dfe8e-bfd3-4c86-8c97-6edd316ab7e4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre hat olyan esetről tudni, amely során a légzsákok nem működtek, amikor kellett volna.","shortLead":"Egyelőre hat olyan esetről tudni, amely során a légzsákok nem működtek, amikor kellett volna.","id":"20180318_kia_hyundai_legzsak_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d4dfe8e-bfd3-4c86-8c97-6edd316ab7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111a537-b076-4d4c-8197-d5cd5d1aea08","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kia_hyundai_legzsak_baleset","timestamp":"2018. március. 18. 14:00","title":"Vizsgálják, hogyan fordulhat elő, hogy nem nyíltak ki Kia és Hyundai autók légzsákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő délután.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő...","id":"20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343372d8-2897-4d5f-9f27-e35a146b1eb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 19. 17:00","title":"Zuhanással indította a hetet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","id":"20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab76d6e-ed90-4400-b99b-b9f5c147b907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. március. 18. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs, Szabolcsban és Borsodban viszont vannak még lezárt szakaszok. Aki a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon vonatozik, késésekre számíthat.","shortLead":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs...","id":"20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce96d305-33b8-46e4-9067-e6a7df9cec40","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","timestamp":"2018. március. 18. 14:57","title":"Itt vannak a legfrissebb infók azoknak, akiknek most mindenképpen útnak kell indulniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta, hogy a nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltjeit arra kéri, lépjenek vissza a Jobbik javára.","shortLead":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta...","id":"20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5a801-6926-4a47-ab25-aef6ae5376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 19. 08:55","title":"A kisgazdák visszaléptetik jelöltjeiket a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]