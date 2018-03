Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fe9656e-d56b-449d-87bf-eb9f980665eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Londonban forgatják Judy Garland életrajzi filmjét, a főszerepet Renée Zellweger játssza. Itt az első fotó róla. ","shortLead":"Londonban forgatják Judy Garland életrajzi filmjét, a főszerepet Renée Zellweger játssza. Itt az első fotó róla. ","id":"20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe9656e-d56b-449d-87bf-eb9f980665eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6287d4b-ff90-42ea-951d-1985b887ea83","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","timestamp":"2018. március. 19. 11:37","title":"Renée Zellwegert Judy Garlanddá maszkírozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","shortLead":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","id":"20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dbbb09-7286-47fd-ade9-4cf10363ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","timestamp":"2018. március. 20. 11:54","title":"Vona: \"Nem nagyon próbált győzködni bennünket az LMP\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","id":"20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcbc03-a8b7-4c25-ad2f-a1f04ec7afa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","timestamp":"2018. március. 19. 12:17","title":"Orbán Viktor a Mol gyáravatóján sem hagyta ki, hogy migránsozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette Vágót.","shortLead":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette...","id":"20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4fdf79-8f57-4c53-9ba9-a7d3754234ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","timestamp":"2018. március. 20. 12:39","title":"Gyurcsány elfogadta Vágó Gábor bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt és a Családok Pártja vezetőit, hogy áruljanak el végre valamit magukról és a jelöltjeikről, vagy bizonyítsák egyéb módon, hogy nem csak az állami támogatásra hajtanak. Honlapot – hogy ne érje őket a vád, hogy még az sincs – időközben mindkét szervezett indított, de bár ne tették volna. ","shortLead":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt...","id":"20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb54c6-2fa0-4dbf-8e9a-9b0bcda68907","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","timestamp":"2018. március. 20. 20:00","title":"\"Nyomozzák ki ezt is, ha olyan okosak\" – tovább hárítanak és menekülnek a kamupárti vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa is, méghozzá a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezményének címén.","shortLead":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa...","id":"20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2327b09f-3921-4023-9875-497ff2cc923e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","timestamp":"2018. március. 19. 13:07","title":"Adókedvezményt kaphat, aki a glutén- vagy laktózérzékenysége miatt lett beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az LMP visszaléptette jelöltjét Kunhalmi Ágnes javára, csak erről elfelejtettek beszámolni a több mint félórás sajtótájékoztatójukon, ahol összevissza beszéltek a lehetséges későbbi együttműködésekről. Magát Kunhalmi Ágnest is meglepte a döntés.","shortLead":"Az LMP visszaléptette jelöltjét Kunhalmi Ágnes javára, csak erről elfelejtettek beszámolni a több mint félórás...","id":"20180320_Ilyen_huzast_ritkan_latni_mint_amit_az_LMP_muvelt_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2fd2-4cf5-4d3b-81eb-0ddad98d713d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ilyen_huzast_ritkan_latni_mint_amit_az_LMP_muvelt_kedden","timestamp":"2018. március. 20. 17:13","title":"Az LMP lemondott 150 millió forintról, és a jelek szerint szégyelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]