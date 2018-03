Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges, hogy Svédországból származik az az idegméreg, amellyel megpróbálták meggyilkolni Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Julija Szkripalt az angliai Salisburyban.","shortLead":"Bekéreti az orosz nagykövetet a svéd külügyminisztérium Moszkva állítása miatt, amely szerint lehetséges...","id":"20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a295bc8b-257a-49ef-a27e-e8c266e7640f","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_svedorszag_bekereti_az_orosz_nagykovetet_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 19. 18:36","title":"Svédországig érnek a Szkripal-ügy szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff5955-11cb-4f23-8739-652d6dca216b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tongai kormány visszafogná kicsit a diáklányokat.","shortLead":"A tongai kormány visszafogná kicsit a diáklányokat.","id":"20180321_A_lanyok_csak_ne_rogbizzenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dff5955-11cb-4f23-8739-652d6dca216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f428f44-74e8-47a9-8a5c-d00ffb38294e","keywords":null,"link":"/elet/20180321_A_lanyok_csak_ne_rogbizzenek","timestamp":"2018. március. 21. 08:45","title":"A lányok csak ne rögbizzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába érveltek azzal az újságírók, hogy a választóinak csak el kellene magyaráznia a kötvényügyet.","shortLead":"Hiába érveltek azzal az újságírók, hogy a választóinak csak el kellene magyaráznia a kötvényügyet.","id":"20180319_kosa_lajos_debrecen_kotvenyek_csengeri_ugy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ada9f02-0341-4b2b-a8b9-e6ea81285222","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_kosa_lajos_debrecen_kotvenyek_csengeri_ugy","timestamp":"2018. március. 19. 17:45","title":"Taktikát váltott Kósa: némán baktatott perceken át – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiska bejelentette: nem nevezi ki azt az új összetételű kabinetet, amelynek listáját előző kapta meg Peter Pellegrini kormányalakítással megbízott miniszterelnöktől. ","shortLead":"Andrej Kiska bejelentette: nem nevezi ki azt az új összetételű kabinetet, amelynek listáját előző kapta meg Peter...","id":"20180320_nem_nevezi_ki_az_uj_kormanyt_a_szlovak_allamfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d18d55-168b-4a52-97be-657e4bf4d7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_nem_nevezi_ki_az_uj_kormanyt_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. március. 20. 12:37","title":"Nem nevezi ki az új kormányt a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","shortLead":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","id":"20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7519a8d1-f959-4f5e-b630-2687a6e856cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","timestamp":"2018. március. 20. 10:04","title":"Házat vásárolt Matolcsy másik fia is, pár sarokra a testvére 400 milliós luxusházától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]